Cuatro detenidos por la desaparición de una mujer en Ibiza hace casi un mes

Actualizada 27/11/2018 a las 10:22

La Guardia Civil ha confirmado la detención de cuatro varones, extranjeros, presuntamente relacionados con la desaparición de Nuria Ester Escalante en Ibiza. Las detenciones, según ha informado a Europa Press el Instituto armado, tuvieron lugar este lunes "a última hora".

La Guardia Civil no ha precisado si los detenidos conocen a esta mujer. Los agentes registraron este lunes zonas de Sant Antoni como casas abandonadas y pozos, aunque no se han hallado pistas relacionadas con el suceso. Este martes, volverán a registrarse diversas zonas, según ha explicado la Guardia Civil.

La Guardia Civil informó recientemente a Europa Press que las investigaciones se estaban centrando en el entorno de la mujer en la Isla.

Las pesquisas se encuentra bajo secreto sumarial, aunque desde la Guardia Civil explicaron que al inicio "las investigaciones iban en una dirección y ahora en otra", ya que todo apunta a que la mujer no ha desaparecido de "manera voluntaria".

Nuria Ester Escalante, de 52 años, está en paradero desconocido desde el pasado 31 de octubre. Días antes había llegado a Ibiza desde Alicante.

Etiquetas Sucesos

Ibiza

Selección DN+