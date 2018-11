Actualizada 12/11/2018 a las 09:11

La Policía Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha detenido este domingo a 13 adultos y dos menores por una presunta agresión sexual a una joven y una agresión con arma blanca a su pareja en el transcurso de una pelea ocurrida en la estación de Can Peixauet de la L9 del Metro.



La pareja de la joven fue agredida con un arma blanca y tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital, aunque su vida no corre peligro y evoluciona favorablemente, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Santa Coloma.



Los Mossos d'Esquadra han asumido la investigación de los hechos para determinar las responsabilidades de las dos agresiones y está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial este lunes.



MENA



Los detenidos son jóvenes y menores no acompañados sin residencia fija y que ocupan viviendas deshabitadas y en mal estado por falta de mantenimiento.



Por ello, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la Generalitat para abordar "de manera global y como problema de país" la presencia de estos jóvenes que circulan por Catalunya sin residencia.



Considera que cometen "diferentes delitos y faltas, generando alarma e inseguridad en las ciudades catalanas", y es un problema que no puede ser abordado localmente sino con medidas urgentes coordinadas por la Generalitat.

