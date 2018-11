Agredido en el metro de Barcelona por lleva una gorra de España

Actualizada 11/11/2018 a las 13:15

Un hombre que llevaba una gorra con los colores de España ha resultado herido de carácter leve al ser empujado, sin mediar palabra, por las escaleras de la estación del metro de Urquinaona, en Barcelona, por una persona que no ha sido identificada.



El suceso ha ocurrido al término de la manifestación convocada por la asociación de policías y guardias civiles Jusapol en la Via Laietana de Barcelona y de la concentración de signo contrario convocada por los Comités de Defensa de la República (CDR), ambas en las proximidades de la parada de metro de Urquinaona.



Fuentes de los promotores de la protesta han asegurado que el herido era una "simpatizante" de Jusapol que vestía una gorra, y no una banderola como se había afirmado a lo largo de la tarde, con los colores de España.



Testigos presenciales consultados por el periódico ABC han explicado que el herido ha sido empujado por una persona cuando estaba bajando las escaleras del metro, sin que mediara discusión alguna entre ellos.



La Guardia Urbana ha abierto diligencias sobre los hechos ocurridos tras ser alertada del incidente, aunque la investigación corre a cargo de los Mossos d'Esquadra.



Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el hombre ha caído por las escaleras del metro y ha sufrido heridas leves, entre ellas en la cabeza, de las que ha sido atendido por el personal médico en el mismo lugar del accidente, sin necesidad de ser trasladado a un centro sanitario.



El PP y Ciudadanos han condenado la agresión en Barcelona.



El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado su rechazo a los sucedido en su cuenta personal en Twitter, donde ha escrito: "Quiero mostrar todo mi rechazo y condena a esta agresión producida en Barcelona a un participante en la manifestación de @jusapol".



Casado ha deseado al herido que se recupere "cuanto antes" y ha expresado su confianza en que los cuerpos y fuerzas de seguridad encuentren al "cobarde agresor".



También a través de esta red social, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha hecho pública su "repulsa" a cualquier agresión.



"¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno actúe? Los catalanes merecen tranquilidad y no vivir en esta irrespirable situación; el enfrentamiento al que conduce el secesionismo es una semilla de graves consecuencias", concluye el tuit de Villegas.

