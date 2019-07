Heridos en el segundo encierro de San Fermín 2019 | Mario García Roda: "Desde hoy me tocará comprar entradas para la plaza de Toros"

Con el brazo en cabestrillo pero sabiendo que no era de los incidentes más graves que ha tenido en su larga trayectoria dentro del mundo del toro. Mario García Roda, vecino de Villarreal, en la provincia de Castellón, lleva 27 años como fiel corredor de los Sanfermines.¿Cómo está?Bien, lo que pasa que me he caído y se me ha salido el hombro. Ya me lo han recolocado y ahora, paciencia y para casa. También me han hecho una placa para ver que no hubiera nada roto.