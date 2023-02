Medalla para Alzórriz

Pocos políticos quedan que defiendan la camiseta de su equipo con la vehemencia del socialista Ramón Alzórriz. Que tenga razón ya es otra cosa. Siempre a la cabeza. La polémica en torno a la decisión del Gobierno de Chivite de construir un módulo cubierto para los atletas en el estadio pamplonés de Larrabide se ha colado en el Parlamento. La oposición afea la decisión del Gobierno, y a Alzórriz eso no le gusta un pelo. Como tampoco acepta la crítica de la Federación Navarra de Atletismo. Para Alzórriz el Gobierno que lidera su partido ha conseguido dar cumplimiento a “una reivindicación histórica” que permitirá “mejorar las condiciones para los atletas navarros”. O no se entera, o no se quiere enterar. La reivindicación histórica es la de una pista cubierta. Y de esa siguen sin saber nada. Este módulo lo que hace es añadir uno más a los dos que ya hay en la Comarca de Pamplona. Nada nuevo, Alzórriz. Para colgarse medallas, mejor los atletas.