Cerdán y Otegi, en la misma onda

Si el jefe de Bildu, Arnaldo Otegi, valora muy positivamente el apoyo que han prestado al Gobierno de María Chivite , y el coordinador socialista de la campaña electoral del 28-M, Santos Cerdán, está “muy contento” con los pactos con la izquierda abertzale, no hay más que hablar. Unos están dispuestos a blanquear su negro pasado, y los otros, prestos a blanquearlos por un plato de lentejas. Por seguir en el poder. Y la próxima legislatura, una vuelta más de tuerca. Todo sea por “cerrar el paso a las derechas reaccionarias”. Lo dice alguien que tras pasar por ETA, todavía no ha dicho que aquello fue un horror, no lo ha condenado ni ha pedido perdón. Y dice más. Que este “país” necesita una regeneración. Pues ya tiene tarea, él y todos los candidatos que le acompañaban, incluidos los de Navarra, Laura Aznal y Joseba Asiron. Sería un buen comienzo de precampaña. Reconocer que nunca debió existir ETA.