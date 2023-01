"La cesta de la compra y la cuesta de enero"

El Gobierno central terminó el año anunciando un paquete de ayudas sociales con las que tratar de paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Entre ellas está la eliminación del IVA para alimentos de primera necesidad durante seis meses, así como su reducción en otros alimentos. Pero el triunfalismo del Gobierno choca con la realidad de una economía malherida por la crisis y con la propia percepción de los ciudadanos que tienen que llenar la despensa, y que encaran el recién estrenado año con menos optimismo del que impregna el discurso del presidente Pedro Sánchez. “Diez o veinte céntimos de descuento, ¿eso es bajar? Si todo está por las nubes”;“cuatro céntimos es una miseria inapreciable en la compra para dos personas”. Son algunas de las respuestas cargadas de escepticismo que vecinos de Navarra dan a este periódico cuando se les pregunta por el impacto de las nuevas medidas en la cesta de la compra. Una opinión compartida por no pocos consumidores que entienden que el descuento, con ser positivo, no compensa la importante subida de precios en la mayoría de los productos del pasado año. A ello hay que sumar que el cambio de etiquetado y el género pagado por adelantado suponen un quebradero de cabeza añadido para los comerciantes. La cuesta de enero se espera otra vez, por tanto, empinada, pese a la contención de la inflación y la reducción del IVA de los alimentos básicos. Y la frustración de los ciudadanos es razonable. Máxime, cuando el pescado o la carne han quedado exentos de esta rebaja o cuando llenar el depósito del combustible vuelve a suponer un esfuerzo añadido para la mayoría y es especialmente sensible para quienes peor lo están pasando. Es recomendable que el Gobierno y las administraciones orienten sus esfuerzos a cumplir los objetivos previstos con las ayudas, y no a presentarlas como una baza política partidaria a pocos meses de las elecciones. La situación de precariedad que viven muchas personas obliga a ello.