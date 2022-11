¿Mascota boom o baby fobia?

Nuestra industria de juguetes levantina está transformando sus líneas de fabricación con nuevos diseños para entretener a mascotas. Las compañías de seguros de accidente en carretera ofrecen como reclamo hasta mil euros de cobertura en cirugía de mascotas en caso de siniestro. La hostelería se ha visto obligada a dar servicio a las mascotas de sus clientes. En una ocasión he tenido que esperar a mi ansiado vino porque en primer lugar el camarero debía aliviar la sed de un atusado can. “Todavía hay clases”, pensé mientras resignado continuaba esperando mi consumición. Los pacientes ingresados podrán recibir visitas de sus queridas mascotas para darles el cariño que precisan en momentos complicados.

Personalmente, todo esto me resulta en cierta medida una salida de tiesto. Dándole una segunda vuelta de rosca, trato de buscar una explicación a esta fiebre por las mascotas (en España hay ya más de 29 millones). Enseguida me viene a la cabeza la total dedicación de tiempo y dinero que durante muchos años les requieren los hijos a sus progenitores. Además, la cosa no acaba ahí, están asumiendo un enorme riesgo del que, me temo, en algunas ocasiones no son muy conscientes. Eso sí, durante el proyecto, disfrutan de una vida intensa e ilusionante. En el otro lado se encuentran los que por inercia o porque conocen el percal, optan por hacerse con una mascota que les facilite una vida cómoda y sin altibajos. Consiguen dar y recibir cariño e incluso, los más dedicados, pueden saborear momentos dulces. Llevado al extremo, intuyo que el grado de satisfacción no será el mismo el que produce ver cómo a tu hija, por sus mejillas ligeramente pecosas, unas lágrimas se le deslizan al ser coronada Miss Mundo, que el que genera ver premiado a tu perro en el certamen mundial de belleza canina: World Dog Show, si bien, este no deja de ser, claro, un bonito reconocimiento.

Desgraciadamente como toda moneda, la procreación tiene dos caras. El disgusto y la pérdida irreparable de la muerte de un hijo no tendrá nada que ver con que tu perro haya sido arrollado por un coche, o tras detectar una enfermedad, el veterinario te haya recomendado sacrificarlo; una llorera, unas semanas de tristeza y vacío, y, dependiendo de tu estado de ánimo, optar o no por hacerte con otro perro.

Si a esto le sumas que el mundo se ha hecho pequeño (los hijos vuelan desde jóvenes a conocer mundo) y que las familias ya no son numerosas, me temo que, ya sea con o sin descendencia, se impone el paso por el último hotel previo a lucir el traje de madera. Por todo lo anterior me resultan muy respetables las dos opciones de vida descritas: intensa y con una importante dosis de riesgo versus tranquila y más repetitiva. Eso sí, debemos de ser conscientes que las numerosas mascotas no pagarán las pensiones de sus mantenedores, violando así el principio que ha regido la continuidad económica de las distintas generaciones. Por fortuna, con la explosión de la emigración se nos presenta una oportunidad para resolver nuestra triste situación demográfica. Habiendo población, con una adecuada gestión por parte de los políticos y una buena predisposición por parte de los ciudadanos, debiéramos ser capaces de dar solución a la ecuación que permita que los autóctonos, los afincados, los mayores, adultos, niños y mascotas podamos vivir en paz y armonía y evitar el Cóctel Mólotov que a veces siento que estamos creando.

Santiago Galbete Goyena