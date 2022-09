Cuando anochezca en mi/ como un día cualquiera/ acércame a Trasmoz/ para ver el Moncayo/ bajo el bosque de estrellas, leí en la tapia del pequeño cementerio de Trasmoz, donde están recientes las cenizas de Ángel Guinda, el autor de estos versos, frente al imponente Moncayo que reverberaba en la neblina encendida del final del verano, bajo el castillo derruido que se ve desde lejos y da al pueblo su carácter altivo. Trasmoz es pueblo de brujas y fue excomulgado hace mucho por un conflicto con el cercano monasterio de Veruela, sin que la pena se haya levantado. En Veruela escribió Bécquer sus Leyendas y sus Cartas desde la celda que hablan de todo esto. Aquí hay algo muy especial, una energía potente, una amplitud solemne, una serenidad que le detiene a uno frente al paisaje. “El Moncayo es un dios que no ampara”, escribió Miguel Mena, otro escritor aragonés de los muchos a los que ha atraído este lugar. Tal vez por eso aquí existe desde hace unos años la Casa del poeta, un lugar que hizo el pueblo para acoger poetas durante un mes, para que dieran un impulso a su obra. Un lugar único en España. Fue Guinda quien inauguró esta casa y aquí hizo en 2009 una huelga de hambre por motivos diversos: que el mundo cambie, que haya paz, que el IVA de los libros de poesía sea cero, que haya cultura, incluso se acordó de Euskadi y pidió que se rehabilitara a Celaya y Blas de Otero, poetas vascos que escribían en español, como Unamuno o Baroja, por otra parte, y que se han orillado. Guinda estuvo poco tiempo de huelga, unos 8 días, luego lo dejó por prescripción facultativa. El mundo no cambió mucho esos días, es cierto, ni siquiera volvió a leerse a Blas de Otero, pero menos da una piedra. Aquí en Trasmoz no cambia nada desde no se sabe cuánto. Quizás en eso esté su encanto. Todo aquí es sencillo, pobre, puede que eterno. Guinda murió hace poco y sus cenizas reposan en este pequeño cementerio, frente al Moncayo. No descarta/ser feliz bajo tierra/ mientras sigue la vida, había escrito de sí mismo.