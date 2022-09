Nos dio la libertad, pero no supimos qué hacer con ella”, ha dicho estos días una opositora rusa tras la muerte de Gorbachov. Rusia no supo qué hacer con la libertad, una asignatura siempre difícil, que necesita mucho arrojo. “Libertad para qué”, le respondió Lenin cínicamente a Fernando de los Ríos, en su visita a Moscú tras la revolución y Rusia todavía no ha contestado a esta pregunta. “Nos dio 30 años de paz. No habrá más regalos así”, ha declarado Dymitri Muratov, el aguerrido director de Novaya Gazeta, premio Nobel de la paz; un periódico en cuya fundación colaboró también Gorbachov y que ahora ha tenido que cerrar por la censura de la guerra de Ucrania que el periódico se niega a denominar “operación especial”. Hace poco Muratov vendió su medalla del Nobel y donó el dinero para la ayuda de los niños refugiados de Ucrania. Un gesto. Antes del suyo, está el ejemplo de la periodista Anna Politkóvskaya, asesinada en 2006 a la puerta de su casa. Crítica con el Kremlin, había denunciado los abusos en la guerra del Cáucaso y escrito un libro sobre Putin en el que ya decía premonitoriamente: “nos precipitamos de nuevo a un abismo soviético, a un vacío de información que anuncia la muerte por nuestra propia ignorancia”. Es la censura y la ignorancia de lo que ocurre lo que mantiene un pueblo callado y sumiso. Gorbachov admiraba la transición española, a la que ahora ponemos tantos peros, y no logró hacer lo mismo en su país, quizá porque a diferencia del franquismo, bajo el que se desarrolló un tejido social y cultural que superó al régimen y tomó la iniciativa, el comunismo no deja más que un páramo tras de sí. Lo peor del comunismo, se ha dicho, es lo que viene después: el miedo a la libertad, la costumbre de estar sometido a un amo, la falta de iniciativa y de voluntad. Rusia no supo qué hacer con la libertad de Gorbachov, tal vez porque la libertad no puede venir desde arriba, ser solo la decisión de un hombre y ahora busca refugio en el nacionalismo exacerbado de siempre, mientras no sabe cómo despedir a ese viejo iluso.