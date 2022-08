La República Checa y Navarra, tan lejos y tan cerca

IV edición de los Cursos Europeos de Verano de Fundación Diario de Navarra y Equipo Europa . Sobre sus principales desafíos y amenazas habló Daniela Čapková, embajadora adjunta de la Embajada de la República Checa, en una enriquecedora intervención que aprovechó para presentarnos los aspectos más destacables de este país centroeuropeo, destacando su habilidad en innovación y su capacidad para aplacar el impacto económico de la pandemia, en comparación sana con otros Estados miembros. La se inauguró de forma solemne para hablar de las circunstancias actuales que afectan a la Unión Europea . Sobre sus principales desafíos y amenazas habló Daniela Čapková, embajadora adjunta de la Embajada de la República Checa, en una enriquecedora intervención que aprovechó para presentarnos los aspectos más destacables de este país centroeuropeo, destacando su habilidad en innovación y su capacidad para aplacar el impacto económico de la pandemia, en comparación sana con otros Estados miembros.

La embajadora ha hecho hincapié, de manera muy acertada, en la necesidad de unas instituciones democráticas resilientes y de una capacidad defensiva europea autosuficiente, si bien no ha entrado en el longevo debate de la posibilidad de crear un ejército europeo (probablemente porque dicho debate consumiría no solamente toda la mañana, sino todos los cursos). Ambos temas han sido arrojados sobre la mesa ante los acontecimientos de este agitado año europeo, y son precisamente estos eventos como los Cursos Europeos de Verano los que nos proporcionan espacios óptimos para razonar y debatir e, incluso, llegar a posibles soluciones. Para mi generación, que siempre había conocido la paz en Europa, una guerra en el Viejo Continente es algo totalmente inesperado.

Siguiendo la línea de la temática principal de esta edición de los cursos, creo que es importante resaltar la diferencia de trato a la cuestión energética entre dos países colaboradores como lo son España y la República Checa. España, más concretamente Navarra, ha impulsado una transición ecológica que ha avanzado mucho en estos últimos 20 años, apostando por el establecimiento y la gestión realista de energías renovables. Por otro lado, como también ha recalcado la embajadora Čapková, la República Checa no ha contemplado este eje central en la política española y europea como una de sus prioridades estos últimos años, manteniendo sus apuestas por la energía nuclear.

En un contexto de crisis energética y de guerra (recordemos que el martes se celebraba el Día de Independencia de Ucrania), no podía falta en estos cursos un espacio de tiempo para exponer y debatir acerca de los retos políticos a los que nos enfrentamos como ciudadanos de la Unión Europea. Contando con la presencia de dos eurodiputadas, Susana Solís e Isabel García, así como de Maciej Merestcki, oficial de prensa de la Comisión Europea, sin olvidar la participación de Aitor Ugarte en representación de Equipo Europa, se ha empleado este tiempo en poner sobre la mesa un abanico de retos a los que hemos de hacer frente, retos que hemos visto venir y que hemos fracasado en atajar a tiempo, y retos que nos han pillado desprevenidos y a los que hemos dado y estamos dando una solución. Estos retos tienen que ver, sobre todo, con la despoblación del mundo rural o con la transición energética, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con el transporte. Si esas soluciones han sido rápidas o no, cada europeísta y no europeísta tiene una opinión distinta y más compleja que la anterior.

En Equipo Europa pensamos que hoy en día es especialmente importante estrechar las relaciones y la colaboración entre países europeos occidentales como lo es España y países centroeuropeos y de Europa del Este, siendo de vital importancia el intercambio de valores y, en especial, de apoyos, para ya no sólo defender la democracia europea, constantemente puesta a prueba, sino también reforzarla y desarrollarla al máximo, integrando ideas vigentes e ideas emergentes.