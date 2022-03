Okupas al volante

Se sienten los reyes del volante y aposentan sus reales donde les da la gana. Hay conductores para los que no hay límites ni señales que valgan. Y el que venga detrás que arree. Produce bochorno que en cuatro años, sólo en Pamplona , se hayan interpuesto 1.700 multas por aparcamientos indebidos en zonas de movilidad reducida o hacer un mal uso de las tarjetas. Sale a más de una multa al día, y el 2021 fue de récord, con 529 denuncias. A la gravedad de aparcar indebidamente se une el incivismo de hacerlo en espacios para personas con graves problemas de movilidad. Como si no tuvieran suficientes dificultades, tienen que soportar las que algunos desaprensivos les generan. Estas plazas no son un privilegio sino una verdadera necesidad. Y no darse cuenta de ello denota una preocupante falta de educación y sensibilidad. Con acciones así sólo caben sanciones ejemplares. No hay otra receta para estos okupas.