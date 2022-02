"Estados Unidos, cambio de tendencia"

Las encuestas en Estados Unidos señalan desde hace unos meses un cambio de tendencia, favorable a los republicanos. En su primer año en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha conseguido aprobar algunas reformas económicas de gran calado. A pesar de ello, su popularidad inicial ha bajado mucho y sufre un desgaste considerable. Los efectos de la pandemia son aún muy visibles. No pocos ciudadanos de tendencia libertaria culpan al gobierno de haberse entrometido demasiado en sus vidas con la insistencia en la vacunación. La inflación está disparada y ensombrece la clara recuperación económica.

Sobre todo, los demócratas han vuelto a cometer el error de Barack Obama y proyectan muchas veces la imagen arrogante de que solo ellos pueden tener razón. Se arrogan el voto de afroamericanos e hispanos, cuando parte de ellos ya no les apoya.

El discurso del partido está demasiado influido por su ala izquierda, con sus obsesiones identitarias y su visión fragmentada de la sociedad como una colección de microminorías. La percepción extendida, además, es que esta formación política sufre demasiadas divisiones internas. El voto de las familias en los suburbios será decisivo. Las llamadas soccer moms, mujeres de clase media preocupadas por el futuro de sus hijos, favorecieron claramente la victoria de Biden en 2020, pero empiezan a preferir a los republicanos, como ha ocurrido en el estado de Virginia.

Las elecciones legislativas de noviembre pueden dar una victoria clara a los conservadores y lanzarles hacia la presidencia en 2024. Es el sueño de Donald Trump, un regreso triunfal que le permita quitarse el estigma de perdedor, contra el que ahora lucha con teorías conspiratorias. El magnate neoyorkino ya no tiene a su disposición el altavoz de twitter, al haber sido expulsado de esta red social. Pero le favorece estar más callado, porque no se hace daño a sí mismo y no moviliza tanto en su contra a los demócratas.

Trump desarrolla mientras tanto una labor incansable de apoyo a candidatos leales en elecciones locales y de purga de los moderados que quedan entre los republicanos. También fomenta las reformas de las leyes electorales estatales, con el propósito de controlar los resultados en las siguientes presidenciales. Sigue conectando con los trabajadores blancos, a base de ataques contra los inmigrantes. Un posible revulsivo para movilizar a los votantes demócratas puede ser la resolución de dos casos pendientes ante un Tribunal Supremo en manos de los conservadores, que limitarían el aborto y acabarían con la discriminación positiva. Si esto ocurre, el país se polarizaría todavía más y la ventaja electoral republicana se podría revertir.