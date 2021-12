"La Conferencia de Presidentes tendrá que evaluar una respuesta acorde al crecimiento de contagios"

Envuelto en una permanente campaña de imagen, el Gobierno de Pedro Sánchez muestra una feroz alergia a ofrecer malas noticias. Para ello edulcora la realidad o se pone de perfil ante las adversidades con las que tropieza. A la primera fórmula recurre con la economía, al aferrarse a unas optimistas previsiones cuestionadas de forma generalizada y desmentidas ya por los hechos. A la segunda, con la pandemia, en la que desde hace meses ha eludido cualquier protagonismo que no esté relacionado con la exitosa campaña de vacunación. La sacudida de la sexta ola le ha obligado a intervenir con la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para este miércoles. De ella deberían salir resoluciones con un amplio consenso para combatir el aumento descontrolado de los contagios que amenaza con saturar los hospitales después de las fiestas. El hecho de que la cita se produzca solo dos días antes de Nochebuena, cuando el virus lleva semanas disparado, habla por sí solo de su carácter tardío. Las comunidades se han esforzado en combatir la súbita escalada de positivos con el pasaporte covid y el refuerzo de la inmunización; dos iniciativas necesarias, pero que tardarán en dar frutos. Con un cansancio pandémico que crece en la población, hasta ahora han evitado otras acciones que son de su exclusiva competencia, como las vinculadas con los aforos y los horarios de hostelería y comercio, mientras se ven limitadas en otros ámbitos por una legislación sanitaria que se ha revelado insuficiente y que precisa una revisión, prometida en su día por el Ejecutivo y aparcada luego de forma injustificable. La gravedad del momento, reconocida ayer por Sánchez en una comparecencia en la que quiso transmitir tranquilidad, obliga a evaluar la situación con rigor para determinar los pasos a fijar. La adopción por consenso en un órgano colegiado como la Conferencia de Presidentes diluye el desgaste político que probablemente ha podido frenar su puesta en marcha. El Gobierno no puede seguir comportándose como si la pandemia fuese ajena a su responsabilidad, a la par que no otorga a las comunidades herramientas para enfrentarse a ella con mayor eficacia.