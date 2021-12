"Pensamos que se hacen cantidad de estudios que no valen para nada, programas que no se llevan a efecto, nos inventamos premios que no hacen falta, nos inventamos hasta departamentos... hay muchos sitios donde se podrían hacer recortes y aumentar con ese dinero otras necesidades mucho más básicas”. Verdades como puños las expuestas por el director de Cáritas, Ángel Iriarte, y que clavan lo que piensa una gran parte de los ciudadanos. Que sus preocupaciones van por un lado, y las del Gobierno, por otro. Mientras se destinan partidas de los presupuestos y se engordan otras mirando al ombligo de los socios gubernamentales, las necesidades básicas se resienten para mucha gente: sanidad, educación, acceso a la vivienda, atención a las personas necesitadas... Y Chivite y los suyos a vueltas con el medio público que de salir adelante supondría un buen porrón de millones de dinero público. Qué fácil resulta todo cuando la cuenta final la pagamos los ciudadanos. Vaya que sí hay dónde recortar.