“El protagonismo de Garzón en la crisis de la carne se une a una lista de largos desencuentros”

La campaña para animar a los ciudadanos a reducir el consumo de carne, liderada por el ministro de Consumo a partir de argumentos de salud y defensa del medio ambiente, está generando tal nivel de controversia política y de malestar en el sector agroalimentario que ayer forzó a intervenir al presidente del Gobierno durante su accidentada visita a Lituania. La defensa del “chuletón al punto” por parte de Pedro Sánchez apenas permite al presidente ganar tiempo en el enésimo embrollo del Gobierno de coalición que forman el PSOE y Unidas Podemos. Las palabras de Sánchez pueden entenderse como una desautorización en toda regla de Alberto Garzón, al que ya había atacado antes el titular socialista de Agricultura, y que seguramente acusa la falta de respaldo de los suyos tanto en el Gabinete como en la formación que ahora dirige Ione Belarra. En dos años, Garzón no ha conseguido justificar su nombramiento al frente de un ministerio que se ajustaría más adecuadamente al nivel de secretaría de Estado si el Ejecutivo de coalición no impusiera complicados equilibrios o un engrosamiento artificial del número de carteras. Su protagonismo ahora en la ‘crisis de la carne’ se suma a una larga lista de desencuentros internos en asuntos socioeconómicos y de profundización de las libertades y la diversidad. Los reiterados choques en iniciativas normativas como la ‘ley Trans’, los alquileres, la reforma fiscal o la subida del salario mínimo someten a los dos socios del Gabinete a una tensión cotidiana que alimenta la necesidad de una remodelación del Gobierno. Tan larga lista de desacuerdos entre dos fuerzas coaligadas que se necesitan mutuamente para completar la legislatura se resiente de una falta de interlocución que Pablo Iglesias desempeñó, a su particular manera, y que Yolanda Díaz no termina de asumir. Episodios como el de la carne soliviantan además a barones del PSOE ansiosos de eludir por un momento las urgencias de la pandemia para desacreditar a Podemos. El momento por el que atraviesa el país no es el más adecuado para mostrar públicamente diferencias entre los miembros del Gobierno.