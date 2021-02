Actualizada 27/02/2021 a las 06:00

Creo no ser machista por decir que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha convertido en una pesadilla semejante a la que oficialmente -Moncloa dixit- representa su compañero sentimental, el vicepresidente segundo. Espero que no me llamen machista por compartir muchos de los argumentos del Consejo General del Poder Judicial saliente -bueno, si es que por fin lo renuevan, que ya vemos que surgen obstáculos de última hora... derivados de Podemos, por cierto- en contra del proyecto de ley su

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO