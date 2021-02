Actualizada 22/02/2021 a las 06:00

Cuando está a punto de cumplirse un año de la irrupción de la pandemia, los profesionales que luchan contra ella en primera línea acumulan un comprensible cansancio físico y psicológico, producto de un sostenido sobreesfuerzo y del agudo estrés emocional al que se han visto sometidos. Pese a ello, su respuesta ha sido ejemplar en los sucesivos altibajos en la propagación del virus. Junto a esa fatiga es perceptible la de las instituciones. La necesidad de afrontar la contención de un virus desconocido, ha llevado a la toma de decisiones no siempre suficientemente bien coordinadas entre las administraciones y que han contribuido a generar por momentos una incoveniente desconfianza social.

Con todo, más preocupante resulta el visible agotamiento de la ciudadanía. Varios expertos constataban a este periódico que los largos meses de restricciones e imposiciones de nuevos hábitos de vida por la crisis sanitaria han dejado secuelas y perjuicios en toda la población. Pero sus efectos son más evidentes en dos franjas de edad, jóvenes y mayores. El riesgo que hay que evitar es que la dilación en el tiempo conduzca a un indeseable relax en el cumplimiento de las medidas preventivas, con el riesgo que ello podría conllevar para la salud colectiva.

Las vacunas ofrecen una esperanza cierta de poner freno al covid en unos meses y de recuperar así gran parte de la anhelada normalidad. En Navarra, el fin de la vacunación en las residencias de mayores es un ejemplo del camino hacia esa recuperación paulatina, con todas la precauciones. Pero hasta que no se complete una administración masiva que garantice la inmunidad grupal, perderle el respeto debido al virus es el camino más seguro para que se prolonguen sus nefastos efectos. Superado el shock que supuso el confinamiento generalizado de la pasada primavera, la sociedad no puede eludir ni rebajar la responsabilidad a la que obliga esta excepcional emergencia. Nada tiene de extraño su hartazgo tras unos prolongados sacrificios que todavía no permiten vislumbrar un inminente final. Sin embargo, no cabe bajar los brazos en una lucha que ha de implicar a todos. Y mucho menos caer en el derrotismo.

