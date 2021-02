Actualizada 19/02/2021 a las 06:00

El ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél tras su cuarta condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado ha desatado protestas que han desembocado en actos de vandalismo y violencia injustificables. El destrozo de mobiliario urbano, comercios y vehículos privados, y los ataques contra los policías encargados de preservar la seguridad de la ciudadanía no solo se sitúan muy lejos de la legítima defensa de la libertad de expresión, sino que tratan de apropiarse del descontento para perturbar la convivencia democrática. Como si fuera la representación literal de las letras con que Hasél alienta la confrontación con las fuerzas policiales y despliega una visión sectaria hasta el delirio sobre el pasado y el presente de nuestra sociedad y de la política. Los delitos de injurias fueron reiterados, siempre a través de las redes sociales, no en sus canciones, con lo que se multiplicó su repercusión y agravó los daños. Unidas Podemos no solo ha evitado condenar esa violencia, sino que su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha mostrado su “apoyo a los jóvenes antifascistas” sin detenerse a valorar lo que hacían en ese mismo momento y sugiriendo con tal denominación que los alborotadores luchaban contra un régimen dictatorial o algo parecido. Su coportavoz Rafael Mayoral ha puesto especial empeño en mostrar comprensión hacia los vándalos y cargar de reproches todo menos sus inaceptables actos. Solo un propósito deliberado de congraciarse con quienes desprecian a la formación morada explicaría tal actitud, dado que el rapero no ahorra improperios contra Iglesias y lo suyos. Tras el reiterado cuestionamiento de que España sea una democracia plena, el arrope ofrecido a la violencia callejera constituye un dislate inadmisible en quienes han asumido responsabilidades de Gobierno. La parte socialista del Ejecutivo mostró ayer su disconformidad con tales pronunciamientos. Pero el presidente persiste incomprensiblemente en tratarlos como diferencias ajenas al programa de legislatura suscrito entre los dos socios. Ningún Gobierno de coalición puede jactarse de serlo si no comparte unas mismas bases democráticas.

