Actualizada 12/01/2021 a las 06:00

Lambán no sólo parece una adaptación española de Lanvin, también un tipo que confunde el humo con el asado. “A la vista de las imágenes que nos deja Filomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve...”. Tócate. Churras y merinas. Tiempo y témporas. El catálogo completo de asociaciones tan absurdas como manoseadas. Si un político dice esas cosas propias de no tener ni idea de lo que habla, cómo van a extrañarnos los que hacen bolas de nieve, le