Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

El final de las fiestas navideñas conlleva la recuperación del pulso de la actividad y el regreso de los estudiantes a las aulas. Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra han vuelto a recordar las situaciones en las que, cumpliendo las indicaciones que marcan los protocolos para evitar la propagación del virus, los alumnos no deben acudir a clase. Hasta el momento, la respuesta de la comunidad escolar está siendo notable. El comienzo del curso en el mes de septiembre se presentaba como un reto ante la incertidumbre de cuál podía ser la incidencia de la pandemia en las aulas con la recuperación de las clases presenciales. La realidad es que la implicación del conjunto de la comunidad escolar ha permitido que colegios e institutos navarros hayan superado el primer trimestre con nota. Familias, profesores y centros se han afanado para cumplir los protocolos y minimizar los contagios y los positivos en las aulas. Y los alumnos cumplen mayoritariamente con su parte. El porcentaje de confinados diarios no ha superado el 5,5%. Pero como ocurre en el resto de los ámbitos, de cómo vaya a continuar dependerá de la evolución de la pandemia. El consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, apuesta por no bajar la guardia y mantener, al menos de momento, los protocolos de prevención para seguir trabajando en unas condiciones de atención presencial lo más seguras posibles. En Navarra, la primera parte de la Navidad dejó un incremento de los contagios, y ahora está por ver cuál es el resultado final tras las últimas celebraciones y días festivos. A la espera de la evolución de los datos, el Ejecutivo foral no ha seguido, de momento, el camino de otras Comunidades Autónomas, que apenas pasado el día de Reyes endurecieron las medidas y las restricciones. Es de esperar que la incertidumbre que lleva aparejada la crisis sanitaria y la afección en la vida diaria se pueda ir reduciendo con la extensión de la vacunación. Y ahí toca acelerar el ritmo de la campaña para conseguir aumentar la necesaria inmunización.