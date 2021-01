Patente necesidad de prorrogar los ERTE

Actualizada 09/01/2021 a las 06:00

El diálogo social fructificó este viernes en un primer acuerdo para la prórroga de los ERTE tras el 31 de enero, última fecha consensuada, hasta el 31 de mayo, si bien falta precisar la letra pequeña. La necesidad de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo era patente ya que hay miles de empresas que subsisten gracias a esta figura en un momento de notoria caída de la demanda. A finales de 2020 había más de 755.000 personas acogidas a un ERTE, aunque llegaron a ser 3,4 millones en el punto álgido de la pandemia en abril. En Navarra son 8.500 las personas que todavía están afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo. No obstante, falta negociar todavía las condiciones. De momento, lo convenido mantiene el acceso a la prestación por desempleo sin periodo de carencia -que no compute hasta enero de 2022 el tiempo consumido a efectos de cobrar el paro- y con el 70% de la prestación. El Gobierno propone también prorrogar las ayudas a los fijos discontinuos, la exoneración de cuotas en los mismos términos y la garantía del empleo, la prohibición de horas extras y de nuevas externalizaciones, así como el límite en el reparto de dividendos para las empresas acogidas a este mecanismo. Los empresarios, que reclamaban que se prolongarán al menos hasta el fin del estado de alarma vigente, el 9 de mayo, en vista de que nos adentramos en la tercera ola han pedido que se alargue como mínimo hasta junio y que las empresas puedan despedir devolviendo a la Seguridad Social las exoneraciones del ERTE pero no de todo el personal, sino solo del que se haya decidido prescindir. UGT, por su parte, ha vuelto a reivindicar que los ERTE duren mientras dure la pandemia. La situación sanitaria sigue siendo preocupante y es obvio que el principal objetivo de las vacunas es salvar vidas y conseguir para ello la inmunidad de rebaño cuanto antes. Pero no es menos es evidente que la normalización económica y el consiguiente fin de las medidas excepcionales también depende de la rapidez de la inmunización, y en ello cifran sus esperanzas los empresarios. Es de esperar por ello que se alcance cuanto antes la velocidad de crucero a la que se refirió el ministro Illa, y que aún está lejos en muchas comunidades.