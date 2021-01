Pascua Militar con mensaje

Actualizada 07/01/2021 a las 06:00

La Pascua Militar se celebró este miércoles pocas semanas después de que grupos de militares jubilados escribieran impropiamente al Rey para ofrecerle su respaldo con el fin de liberarse del Gobierno “socialcomunista”. Ello daba singularidad a un acto que fue sobrio y de reducidas dimensiones por la pandemia, y al que acudieron, además del Rey y la Reina, el presidente del Gobierno y los ministros de Defensa e Interior. El rey Felipe VI, consciente de su papel, no descendió a lo concreto, pero no se privó esta vez de decir lo obvio, que venía muy al caso: “La Constitución reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democrático, también los deberes a los que todos estamos sujetos”, manifestó, para añadir más tarde que “todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado, una legitimidad que se renueva cada día respetándola y observándola”. Quienes pretendieron, al parecer, que el Rey encabezara una cuartelada han quedado marginados ante la opinión pública, y conviene que hayan tomado nota de ello. Como contrapartida y signo de deferencia, el Rey se dirigió a los uniformados como su “mando supremo”, pero también como un “compañero” orgulloso de “formar parte de la familia castrense”. Familia que, como el propio Rey, está subordinada a la soberanía popular expresada en la Constitución, que no es interpretable en sus aspectos fundamentales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se refirió duramente a los militares retirados que hicieron proclamas antidemocráticas: “Una insignificante minoría que solo merece el rechazo más absoluto, por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses”. Robles contrapuso el comportamiento de esta minoría con el de la mayoría de militares, que actúan “guiados por la más estricta neutralidad política y defendiendo, si fuera necesario con su vida, la Constitución y los valores, principios y derechos en ella reconocidos”. El Rey aprovechó para recordar que el Ejército ha desarrollado en la pandemia un “trabajo extraordinario”.