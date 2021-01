Actualizada 05/01/2021 a las 06:00

Con el comienzo del año, la lista de deseos se resetea. Vuelta a empezar, pero algunos no cuelan ni con calzador. La presidenta María Chivite reclama altura institucional para fortalecer la convivencia en este recién estrenado 2021. Y recuerda que todos somos corresponsables de la construcción de la marca Navarra o su deterioro. Y tanto, pero algunos, como ella, bastante más que otros. A deteriorar la marca Navarra contribuye hacer de EH Bildu un socio preferente, justificando que no importa con quién sino hacia dónde. Esa izquierda abertzale que, por mucho que les moleste a algunos recordarlo, sigue sin condenar los asesinatos de ETA. A deteriorar la marca Navarra ayuda tener un consejero en el Ejecutivo que no dimite, incumpliendo así una ley que los socios de gobierno promovieron; o subirse el sueldo de todo el gabinete cuando muchos ciudadanos las están pasando canutas. No vale mirar para otro lado cuando se está en lo alto del sillón y se ostenta la principal responsabilidad.