Actualizada 05/11/2020 a las 06:00

Una vez me dejaron colgada. Como una braga olvidada en un tendal. Llegué, y no estaba. Esperé, y no vino. Nunca vino. Y allí me quedé. Sola. De pie. Dos horas. Pintada, planchada y plantada. Pasando frío con mi vestidito ligero, mi bolso bandolera y mis canillas al aire, atildada y producida para conseguir ese aire de “me he puesto lo primero que he pillado en el armario”. Había una cabina a un par de manzanas y yo recordaba su teléfono, pero no me atrevía a despegarme de la esquina e ir a ll