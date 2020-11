Actualizada 04/11/2020 a las 06:00

El Gobierno de Navarra ha decidido prorrogar catorce días más, hasta el próximo 18 de noviembre, las medidas restrictivas en vigor que incluyen el confinamiento perimetral de toda la Comunidad y el cierre de la hostelería. También se mantiene el toque de queda de once de la noche a seis de la mañana y la limitación de reuniones sólo de convivientes en espacios privados. La noticia no sorprende por esperada y lógica, pero no por ello deja de ser menos preocupante. El mantenimiento de las medid