No hacer nada no era una opción

Actualizada 19/10/2020 a las 20:53

Estaba cantado desde hace unos días. Navarra presenta unos números tan escandalosos de ascenso de la covid (el triple de casos que la media española) que el Gobierno foral estaba abocado a tomar nuevas medidas. Finalmente, la presidenta Maria Chivite las acaba de concretar hace unas horas tras un día que ha transcurrido en espera de toma de medidas. Navarra quedará confinada perimetralmente desde el jueves y toda la hostelería cerrará durante 14 días. Son decisiones duras, que afectan además a todo un sector económico castigado ya por la crisis, y al que habrá que ofrecer ayudas desde la Administración. Sin duda. Pero hemos llegado tan lejos en las cifras que la única opción que no era viable era no hacer nada más. La Administración ha optado no por un confinamiento de Pamplona y la Comarca, que es la que se ha barajado estos días, sino por extenderlo a toda Navarra. La presidenta argumentó las cifras altas de incidencia en otras localidades, pero sin duda ha pesado también la mayor facilidad de control de un confinamiento de la comunidad. En la práctica, es la penúltima bala que tenemos para controlar la pandemia. Ahora queda esperar que los ciudadanos respondan de manera responsable, como han venido demostrando en su conjunto desde que se inició el proceso de desescalada, y cumplan con las medidas y las recomendaciones sanitarias.