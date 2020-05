13/05/2020 a las 06:00

Desde que el 14 de marzo se decretara el estado de alarma por la crisis del coronavirus, la oleada de solidaridad por parte de empresas privadas, asociaciones y ciudadanos anónimos, no parece tener fin. Multitud de donaciones y de acciones altruistas han servido para abastecer a los centros sanitarios de equipos de protección; voluntarios confeccionando mascarillas y batas; colaboraciones entre vecinos para ayudar a personas vulnerables; caseros condonando pagos de alquileres; empresas de alimentación donando alimentos para familias en riesgo de exclusión; médicos y psicólogos ofreciendo servicios gratuitos a personas con síntomas de coronavirus necesitadas de hablar con un médico; aseguradoras que han cubierto a los enfermos por la pandemia a pesar de estar excluida de sus pólizas…; y seguro que me dejo otras tantas acciones que están sirviendo para paliar, en parte, la excepcional situación que estamos viviendo.



¿Y cuál ha sido la aportación de los políticos en general? Algunos diputados y senadores, supongo que por vergüenza, han donado unos gastos de desplazamiento que perciben mensualmente a pesar de que la mayoría de ellos no se han movido de su casa desde el 14 de marzo. Se desconocen aportaciones de consejeros y parlamentarios autonómicos.



Y mientras la situación económica del país empeora a pasos agigantados, el Gobierno de PSOE/Podemos ha estado saqueando las arcas públicas comprando material defectuoso y pagando sobreprecios a empresas extranjeras, empresas algunas de dudosa capacidad empresarial y con domicilio “desconocido”, y todo ello en detrimento de empresas españolas de toda solvencia. Pero no sólo eso. Aprovechando ese estado de alarma que a PSOE y Podemos les interesa alargar porque es la única forma de seguir cometiendo tropelías a golpe de decreto sin rendir cuentas, el gobierno ha seguido tejiendo su red clientelar aumentando su estructura, nombrando a 24 directores generales elegidos a dedo fuera de la Administración a pesar de que la ley dice que deben ser seleccionados entre la élite de los funcionarios de carrera. Y como parece que el Gobierno de PSOE/Podemos no tiene suficientes asesores en nómina, ha creado una “Comisión para la Reconstrucción Económica y Social tras la crisis del Covid 19”. La presidirá Patxi López, que lleva desde los 28 años viviendo de la política y jamás ha gestionado una empresa; y formará parte de ella Santos Cerdán, el gran cerebro del PSOE al que no le cabe un cargo más en su tarjeta de visita. Cerdán ha declarado que “se trabajará en cuestiones clave como la protección y el apoyo de la sanidad pública”, que eso, dicho por quien maniobró para ser tratado por coronavirus en uno de los centros privados más prestigiosos de España -Clínica Universidad de Navarra-, suena a charlotada.



¿Y en Navarra? El Gobierno de PSOE/Geroa Bai/Podemos ha estado haciendo seguidismo de la pésima gestión del Gobierno de España diciendo una cosa y la contraria permanentemente. Mientras Chivite presumía en sede parlamentaria de la capacidad para hacer diariamente 5.000 pruebas PCR en Navarra, apenas se están haciendo una media de 915. Chivite ha declarado que se están haciendo según “el criterio de los expertos de la ciencia”, que vete a saber a quién considera “expertos” teniendo en cuenta a algunos de los que su gobierno ha nombrado como tales. A Chivite le debería bastar con escuchar la consigna que repite la Organización Mundial de la Salud a todos los países: “Hagan test, test, test” ya que, según la OMS, las pruebas permiten conocer la verdadera dimensión de la pandemia y también preparar la vuelta a la normalidad, que es de lo que se trata. Pero a Chivite, como buena discípula de Pedro Sánchez, lo que más le interesa es la propaganda, y para muestra el vídeo que grabó hace unos días en el despacho presidencial del Palacio de Navarra para conmemorar los 141 años de la fundación de su partido; cifra de años “redonda” que lógicamente merece celebrarse en tiempos de pandemia haciendo uso y abuso de dependencias institucionales. Una muestra más de su incompetencia y sectarismo.



Y para acabar. La consejera de Economía y Hacienda y la consejera de Derechos Sociales ya nos están avisando de un “duro escenario económico y social” en Navarra. Más vale que Chivite tiene un plan, un plan de momento inexistente pero que, siguiendo el manual propagandístico socialista-podemita, tiene lema: “Es ahora, es contigo”, que ya sabemos que responde a que ahora, contigo, con usted y conmigo, van a seguir los tropecientos cargos creados por el Gobierno de PSOE/Geroa Bai/Podemos, ya que “el duro escenario” no va a afectar a esa macroestructura que ha seguido creciendo durante el estado de alarma con nombramientos de Jefes/as de Servicio, Jefes/as de Sección, Jefes/as de Negociado y cargos varios (boletines del nº 66 al nº 87). Y de consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, el de los dineros públicos despilfarrados en Davalor. Y el vicepresidente Remírez, con un discurso asquerosamente paternalista, agradeciéndonos a los ciudadanos lo bien que nos estamos portando. ¡Agggg!



Chon Latienda. Comentarista