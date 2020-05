13/05/2020 a las 06:00

Tal vez les suene la expresión “cisne negro”. Hace referencia a eventos totalmente inesperados, que no prevemos y que, cuando ocurren, tienen un impacto enorme en nuestro modo de vida. Esta acepción de la expresión, popularizada por Nassim Taleb en su libro de igual título, encuentra su origen en la Inglaterra del siglo XVI. Entonces se utilizaba como sinónimo de imposible, hasta que poco después se descubrió la existencia de cisnes negros en Australia.



Hay quienes defienden que la actual pandemia del covid 19 es un caso de cisne negro. Otros lo niegan, puesto que el riesgo de una pandemia global era conocido, tras la aparición reciente de brotes de enfermedades como el ébola, el SARS o el MERS. En cualquier caso, hay algo que podemos afirmar con seguridad: más allá de la probabilidad que se pudiera atribuir al estallido de una pandemia, era complicado anticipar hace unos meses que hoy un coronavirus se habría extendido por todo el planeta causando un terremoto económico de semejante magnitud.



Tampoco podían hacerlo quienes elaboraban predicciones económicas. En sus modelos incluían diferentes riesgos. Pero no la posibilidad de un cierre de la economía por confinamiento social. Así ocurrió con las proyecciones de crecimiento en que el Gobierno Foral basó sus Presupuestos Generales de Navarra. En su cuadro macro se incluía un crecimiento esperado del 2,2% en el PIB de nuestra Comunidad.



Por desgracia, sabemos que ese pronóstico de crecimiento no se cumplirá. Algunos analistas habían revisado sus proyecciones sobre el particular. El servicio de estudios del BBVA publicaba la semana pasada sus nuevas previsiones, donde anticipa para Navarra una contracción del 7,3% en el PIB de 2020. Por su parte, la Consejera Saiz acaba de proporcionar una estimación del rango de caída del PIB, entre el -6,4% y el -9%. Como ven, cifras muy alejadas del +2,2% que manejaba el Gobierno Foral hace unos meses.



Y ahí radica el problema, porque el Gobierno no ha actualizado el cuadro macro ni los Presupuestos construidos sobre dicho cuadro. La consejera lo justifica diciendo que la incertidumbre es enorme e imposibilita construir proyecciones precisas. Tiene razón en que nos enfrentamos a un grado muy elevado de incertidumbre. Lo que ocurra dependerá de factores sobre los que aún conocemos muy poco, como la eficacia de las medidas de confinamiento, el desarrollo de vacunas y tratamientos o la evolución epidemiológica del coronavirus. En un contexto semejante no es factible elaborar estimaciones precisas del crecimiento esperado. Pero nada de esto justifica que no se actualicen ni el cuadro macro ni los Presupuestos Generales de Navarra. En eso la consejera se equivoca rotundamente.



Les va a parecer raro, pero las previsiones económicas no pretenden ser precisas. No podemos ver el futuro y quien diga lo contrario, miente. Claro que los responsables de esas previsiones aspiran a que sean lo más acertadas posible, por supuesto. Pero la finalidad última de la previsión es ofrecer referencias útiles para la toma de decisiones, sobre todo de las orientadas hacia el futuro. En esto consiste la confección de un cuadro macroeconómico que haga posible presupuestar razonablemente las partidas de gastos e ingresos públicos.



¿A qué espera el Gobierno Foral para rehacer sus Presupuestos a la luz de un nuevo cuadro macro? Insisto, no se puede ni se debe pedir precisión, porque sería un ejercicio condenado de antemano al fracaso. Pero sí previsiones que dibujen diferentes escenarios posibles, porque ello ayudaría a diseñar planes y respuestas. Se necesitan referencias que faciliten la toma de decisiones; que permitan agilidad en la gestión de los problemas que surjan durante el camino. Lo necesitan todos los agentes económicos, incluido el propio Gobierno de Navarra, pues sus Presupuestos siguen anclados a unas previsiones que dejaron de tener sentido hace dos meses. La propia consejera lo ha admitido, al plantear un posible escenario con una caída esperada de 800 millones en los ingresos. Con semejante o similares cifras, las cuentas serán muy distintas de las que se contemplan en los Presupuestos. Habrá que planificar con diversos escenarios y buscar nuevas fuentes de financiación. Habrá que redefinir prioridades en el gasto y reasignar recursos de unas partidas de gasto a otras distintas.



La consejera habla de que los Presupuestos tienen “cintura suficiente para reinventarse y plantar cara a esta crisis”. Suena bonito, pero mejor admitamos la realidad: no podemos seguir con los Presupuestos aprobados en febrero.



Estamos perdiendo tiempo, va contra toda lógica enrocarse en unos planes de ingresos y gastos que sabemos que no servirán. Porque, por desgracia, fueron diseñados para un marco de bonanza económica que un cisne negro hizo desaparecer.



María Jesús Valdemoros Erro. Economista, Parlamentaria Foral y miembro de UPN.