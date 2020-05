Actualizada 06/05/2020 a las 19:56

Según publicaba Diario de Navarra el viernes 1 de mayo, la consejera Elma Saiz aseguró en el pleno del Parlamento que en la presente campaña de la renta “nadie se va a quedar sin poder hacer su declaración”. Dichas palabras me dejaron totalmente sorprendido, ya que Hacienda no tendrá servicio presencial para confeccionar declaraciones de renta.

Desde el gobierno siempre se ha dicho que Hacienda somos todos. No obstante, este año, lejos de facilitar al contribuyente el cumplimiento de entregar su declaración de la renta y patrimonio, lo están poniendo muy difícil.

El año pasado se dieron en Hacienda hasta 32.042 citas para la realizar la declaración, más las que se dieron en las entidades colaboradoras, asesorías... ¿No le parece que son unas cuantas personas físicas para dejarlas, según mi opinión, bastante desatendidas? Si Hacienda no hace declaraciones de renta presencial, por razones de la pandemia que estamos viviendo, lo lógico sería que las entidades colaboradoras tampoco las hicieran y pusieran únicamente atención telefónica al igual que Hacienda.

O bien la consejera no sabe confeccionar declaraciones de renta o le han aconsejado mal. Soy un empleado de banca, que lleva haciendo declaraciones de renta de manera ininterrumpida desde el año 1996 en todas las campañas (tanto en Caja Municipal, como en CAN y ahora en Caixa), con lo que he confeccionado unas cuantas. Me parece imposible que con atención telefónica se pueda dar servicio a aquellos contribuyentes que no les llegue la declaración hecha. Además de que no todos los contribuyentes a los que les llegue hecha van a poder mirarla o revisarla por no saber o no tener los medios tecnológicos adecuados.

El impuesto de la renta es un impuesto complicado de entender y se necesita práctica para asimilar su casuística. ¿Cómo van a realizar la declaración personas que no tienen ningún conocimiento de ello, aunque cuenten con ayuda telefónica? No todos tienen ordenador, ni conocimientos de informática, y menos de economía, para hacerlo.

Le recuerdo estimada consejera (por si no lo sabe) que a los profesionales de las entidades colaboradoras en la campaña de la renta, se nos daba un curso sobre la confección de la declaración de renta. Un curso de cinco días, cuatro horas por día, para aprender a hacerla. Además de un curso de repaso de una tarde (entre tres y cuatro horas) cada año para ponernos al día de las modificaciones pertinentes del ejercicio en curso. Con lo que, si a profesionales de banca nos daban esa formación para hacer declaraciones de renta, al ciudadano de a pie va y le ponen este año atención telefónica… Sigo sin salir de mi asombro.

A esto se une lo que tenemos que pasar y sufrir algunos empleados de entidades bancarias que históricamente han colaborado con Hacienda para hacer las declaraciones de renta, ante las preguntas, quejas y enfados sobre la campaña de renta de este año por la incertidumbre de los navarros de cómo van a hacer la declaración de renta.

Me permito unas sugerencias: planifiquen citas para hacer las declaraciones en las sedes de Hacienda donde se han hecho hasta 2019 teniendo en cuenta la normativa que se les ha facilitado a las entidades bancarias hasta la fecha; coloquen pantallas de metacrilato en las sedes donde hacían declaraciones de renta presenciales (como de hecho estamos trabajando en las entidades bancarias abiertas al público), guantes y gel desinfectante.

Del mismo modo, hablen con las entidades bancarias y propongan que hagan lo mismo. Y a aquellas entidades que se adhieran a esa propuesta, publicítenlas y denles valor por colaborar con la sociedad navarra en este tema, en estos momentos difíciles.

Están a tiempo de rectificar y retomar la atención presencial, dar ese servicio a la sociedad navarra y permitir que cada contribuyente sea atendido en condiciones seguras.

José Antonio Ardanaz Pascual Economista y empleado de banca