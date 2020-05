05/05/2020 a las 06:00

Amar, conectar, compartir, hablar, abrazar, sonreír, sentir, tocar, mirar, besar… Todo esto genera apego, refuerza vínculo, aporta seguridad, confianza, sintonía, calma. Cuántas veces lo hablamos en la consulta, refiriéndonos a la teoría de apego y a la regulación de las emociones que propone Porges en la teoría polivagal, a los retos que nos trae la vida como regalos para aprender, para ser más consciente y crecer y para practicar nuestra resiliencia. Quizás esta sea otra oportunidad.

Miro con buenos ojos cómo las ideas que estudiamos y trabajamos los psicólogos y psicoterapeutas estos días se extienden y están presentes para fomentar nuestro bienestar. Quiero confiar en la divulgación de especialistas de la salud que transmiten que lo que favorece el afrontamiento es ser quienes somos y lo que somos. Es decir: ser humanos. Que el ser humano sea humano y confíe en su potencial. La crudeza del confinamiento es que, para prevenir el avance del covid-19, no nos deja ser del todo humanos y nos limita la principal característica de ser seres sociales: estamos programados genéticamente para ello, es nuestra nutrición emocional y es resultado de nuestra evolución. Para nuestro cerebro y sistema nervioso, es contraintuitivo, tener que protegernos aislándonos socialmente.

En una situación donde nos sentimos amenazadas/os, donde pueden aparecer muchas emociones, y quizás principalmente el miedo y la tristeza por la pérdida de la salud, de seres queridos, de las expectativas, del guión que teníamos planificado... donde nuestra tendencia habitual sería cuidarnos compartiéndolo, conectando y reuniéndonos con personas significativas… tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar sin con-tacto.

En muy poco tiempo hemos compensando esta tendencia de nuestro sistema nervioso a conectarse y hemos encontrado alternativas para acortar la distancia emocional. Hacemos vídeo llamadas, nos reunimos en grupo para un ‘aperitivo virtual’. En la conexión y la comunicación, en estos ratitos, hay mucho más que el contenido, que palabras. Hay una intencionalidad de sintonizar, de co-regulación (regularnos, tranquilizarnos, calmarnos en la relación con el otro), y nos sentimos más seguros en el espacio y en el tiempo que nos está tocando vivir. Es el amor en tiempos de alarma. Por el contrario, si nos aislamos, el cuerpo, el sistema nervioso, se torna más defensivo, más alerta, más atemorizado y con más miedo.

Seguro que hemos encontrado bienestar y un buen afrontamiento en otros aspectos de la conexión social, que, unida a las emociones y al cuidado hacia los demás, nos ha acercado a la empatía, a la inteligencia colectiva, al altruismo, a la generosidad o la cooperación. Ser amables, cuidar, es una gran fuente de bienestar. ¿Qué se siente cuando se ha ayudado a alguien? Con las sensaciones positivas que reporta, también nos cuidamos a nosotros mismos. Si creemos que nuestra amabilidad le sienta bien a nuestro entorno, probemos con nosotros mismos: seamos amables con nosotros, nuestros pensamientos, nuestra autoexigencia (no es tiempo de “tengo que…” o de “no estoy aprovechando el confinamiento”, como me dijo alguien). Podemos dejar la hiperestimulación de propuestas y hacer lo que tenga sentido para nosotros.

Es tiempo de darnos permiso, de no estar al cien por cien y de observar en qué punto de la montaña rusa emocional estamos ahora. Dejar que lo que está, esté; permitir darnos cuenta de emociones que no son tan agradables de vivir, tristeza, enfado, rabia, miedo…, lo que no significa que nos regodeemos y que nos vayamos a estancar ahí, sino que son otra característica más de ser humanos. Porque también somos emociones y nos informan de algo que nos sucede, y, si las escuchamos, las nombramos y les damos un poco de espacio, ayudaremos a regularlas y nos darán mucha información sobre qué necesitamos.

El ser humano es social, emocional y, además, resiliente (capacidad de crecer tras la adversidad). No sé si a esto se refiere el mundo cuando dice “saldremos más fuertes”, “seremos mejores”, “habremos aprendido”. ¿Qué es ser fuerte?, ¿haber estado ocupado cada minuto?, ¿saber un idioma más?, ¿no haber flaqueado en ningún momento?, ¿es Resistiré, como dice la canción?

Probablemente sí, aunque creo que se puede ir más allá. Quizás no se trata solo de soportar el golpe, sino de tener actitud curiosa y preguntarnos qué nos pasa en esta situación. Poner conciencia. Observar que quizás haya una parte de nosotros que viva esta situación como un regalo de tiempo, una posibilidad de reducir la velocidad, de disfrutar del silencio.

Quizás nos cuesta mirar más otra parte de nosotros que vive más asustada, un poco confusa, algo frustrada, más impaciente. Si permitimos abrirnos a ver qué es esta situación, probablemente activemos el “poder transformador” de la pandemia, y seremos más conscientes de nuestros aprendizajes significativos. Si enlazamos esta experiencia con quiénes somos y cómo nos vivimos, nos hará ser más fuertes, vivirnos más resilientes. Será crecimiento.



María Jesús Ruiz González Psicoterapeuta y neuropsicóloga