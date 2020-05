04/05/2020 a las 06:00

Leer la entrevista de la presidenta Chivite el mismo día en que comenzábamos la séptima semana de confinamiento domiciliario, teníamos en Navarra, según las cifras oficiales, 429 muertos por covid-19 y en España 22.902, me causó una tremenda decepción porque, a pesar de que hemos batido varios récords mundiales: el de personas fallecidas por cada cien mil habitantes, el de sanitarios infectados, el del confinamiento más drástico y el de la destrucción económica más severa, comprobé que en ningún momento trataba de pedir perdón y de admitir esos errores que están a la vista de todos. Después de leerla, sentí que no tuviera un recuerdo para los fallecidos por la pandemia, personas con nombre y apellidos y con familiares destrozados, a los que no se les ha podido velar ni acompañar. Comprobé que su exposición estaba trufada de excusas de mal pagador: “todos hemos ido aprendiendo”; “las medidas se tomaron con los criterios que los expertos y los científicos nos asesoraron”; “hemos tenido problemas de abastecimiento, pero en Navarra, en España y en el mundo entero”; o “el Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano por proteger a las personas más vulnerables”. No entendí que no hiciera mención alguna a los mensajes que desde la OMS y la UE enviaron a España a partir del 30 de enero y metieron en un cajón hasta después de la manifestación del 8 de marzo, que se convirtió así en un foco esencial para la difusión del coronavirus. Y vi que su objetivo era hacer llegar el mensaje de que su gestión está siendo impecable, cuando todos sabemos que es ineficiente y confusa y ha creado más problemas que soluciones.



Solamente fue sincera cuando le preguntaron: “Si en vez de estar en el Gobierno estuviese en la oposición, ¿qué diría de lo que se está haciendo?” A lo que respondió: “Yo desde luego no estaría haciendo la oposición que está ejerciendo Navarra Suma”. Ya lo sé, en ese caso hubiese actuado igual que lo hizo cuando la epidemia del ébola.



Como recordará el lector, en 2014 dos sacerdotes españoles infectados con ébola fueron repatriados desde Liberia e ingresados en el Hospital Carlos III. Y allá, aunque expertos de la Unión Europea confirmaron que los protocolos y la protección de los profesionales de ese hospital eran los adecuados, una auxiliar de enfermería -Teresa-, reconoció que había podido cometer un error fatal al quitarse el traje con el que se protegía: “No le conté a mi doctora que estuve en contacto con el ébola”. Fue diagnosticada de ébola, estuvo muy grave, sufrió un fallo multiorgánico que le dañaron el hígado y los pulmones, del que se curó, y, además, por haber tenido contacto con ella, doce personas más estuvieron hospitalizadas y otras 80 permanecieron bajo vigilancia. Al final, aquella epidemia apocalíptica tan sólo provocó una muerte por contagio en España, la de la mascota de Teresa, el perro ‘Excálibur’ y por ésta, y tan sólo una semana después de conocida la infección de Teresa, los socialistas montaron 25 manifestaciones para llamar asesino al Gobierno de Rajoy y Pedro Sánchez rompió la “tregua”, dijo que el principal partido de la oposición “no se va a estar quieto” y dijo que “los socialistas van a poner contra las cuerdas a Mato en el pleno del Senado”. Y la encargada de hacer ese trabajo en la Cámara Alta, del que fui testigo presencial, fue la Sra. Chivite. Allá, entre otras cosas, dijo: “En política asumir responsabilidades es imprescindible, y máxime cuando la salud de las personas y la negligencia en la gestión se trata por su parte de manera banal. Ante esta crisis ustedes han generado desinformación, descontrol, descoordinación y, en definitiva, una falta clara de autoridad por parte del Gobierno español. Son ustedes un factor más de riesgo en esta crisis. Un presidente […]que solo está para hacerse la foto, y una ministra que es la incompetencia personalizada, esto los ciudadanos no se lo merecen. Los ciudadanos no pueden estar tranquilos en esta situación, desde luego no han hecho nada para merecerse esto, ahórrenselo. […]. En definitiva, tenemos un Gobierno que acumula error tras error y que, en vez de defender a los profesionales, los denigra. Quiero decir algo alto y claro, que los socialistas estaremos con Teresa y con los profesionales sanitarios, y también estaremos con los ciudadanos cuando nos piden que les exijamos, al señor Rajoy y a su Gobierno, la asunción de responsabilidades por todos los errores cometidos».



Sra. Chivite, si por la muerte del perro ‘Excálibur’ usted dijo todo esto en 2014, piense lo que ahora los ciudadanos le “pedimos” a la oposición para que le exijan al Sr. Sánchez y a usted por todo lo que está sucediendo con el covid-19. Y eso es lo que esperamos que hagan en nuestro nombre.



José Ignacio Palacios Zuasti. Ex senador por Navarra.