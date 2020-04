Coronavirus para aprender

18/04/2020 a las 06:00

Ahora, tras más de un mes confinados sin tocar la bicicleta estática, sin aprender recetas de cocina y sin leer más, ya no podemos engañarnos ni a nosotros mismos diciéndonos que no lo hacemos por falta de tiempo. Y ahora -como todos los años por Navidad- estamos haciendo nuestros propósitos para después del encierro y después -como todos los años pasados Reyes- veremos si los cumplimos.

Debo confesarles que no soy muy optimista. Que creo que esta solidaridad compartida con nuestros vecinos de balcones, este reconocimiento a los que más arriesgan, esta conciencia de lo poco que cuesta hundir nuestra forma de vida, se nos pasará pronto.

De todas formas, no nos faltan lecciones que esta situación nos enseña y que podemos aprender. La lista no sé si es infinita, pero si muy larga.

Podemos aprender que somos unos egoístas y que sólo nos acordamos de la situación laboral de los demás -en este caso de los sanitarios- cuando nos hacen falta. Que aunque en la vida cotidiana algunos parezca que no están, en los momentos importantes están ahí. Que quizá sea mejor fabricar en nuestro país aunque tengamos que comprar más caro. Que hay personas y empresas -habrá que recordarlo- que utilizan la desgracia ajena para beneficiarse, y que hay personas y empresas -habrá que recordarlo- que colaboran de múltiples formas poniendo de su bolsillo. Que hay políticos que sirven, otros que colaboran, otros que no molestan y otros que dificultan. Que parece que algunos preferirían morir ahogados a que les salvara un soldado. Que el ejercito es mucho más útil dando servicios que haciendo la guerra. Y que entre los servicios fundamentales están algunos de los trabajos menos valorados: servicios de limpieza o cajero de supermercado.

Es hora de darnos cuenta de que si los problemas son globales las respuestas también deben serlo. Que por mucho que nos empeñemos en poner fronteras y banderas, las enfermedades, la contaminación y la miseria de más de medio mundo no entiende de vallas, de culturas, ni de idiomas.

Es hora de ver que no todas las familias somos iguales y que ahora que no hay escuela, las diferencias no sólo están en tener ordenador o no tenerlo, sino que la situación cultural y económica marca una enorme diferencia entre los alumnos y que sólo una escuela integradora que acoge a todos por igual y dota a todos de los mismos recursos garantiza una igualdad de oportunidades y de movilidad social.

El confinamiento ha sido un corte drástico en nuestra forma de vida. No sólo nos hemos encerrado en casa, sino que nuestra vida se ha simplificado. Hemos ganado tiempo y ya no nos hacen falta las prisas.

En esta simplificación, podemos aprender a distinguir lo prioritario de lo secundario porque ahora de lo secundario ni nos acordamos y sin lo prioritario nos cuesta seguir. Podemos aprender que la sociedad de la total ocupación y de la actividad interminable nos separa del tiempo que podemos dedicar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos...

Más que nunca, podemos ser conscientes de que las frecuentemente demonizadas redes sociales nos han creado infinidad de posibilidades, nos han cambiado el mundo y quizá ahora sepamos aprovecharlo más: teletrabajar conciliando mejor nuestra vida laboral y familiar, conectándonos para evitar así la soledad o mejorar la asistencia domiciliaria.

Es posible que nos demos cuenta que ese individualismo que ha invadido nuestra vida social, individualismo en el que vamos y venimos, subimos y bajamos en el ascensor como si los demás no existieran, se puede “curar” con algo tan sencillo como aplaudir a las 8, con una actividad fácil que nos ayude a conocernos un poco más.

Parece que la vida normalizada tardará en llegar, será entonces cuando contemos nuestras batallitas de aquellos días de confinamiento, aquellos días en los que teníamos buenas intenciones.

José M. Marco Ojer es profesor de Filosofía

