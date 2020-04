17/04/2020 a las 06:00

Pocos presidentes del Congreso de los Diputados pueden competir con aquella frase -¿está Landelino expuesto?- que hacía referencia a la pulcritud de su imagen refinada, su impecable lenguaje, en suma de su autoridad. Son personajes que relumbran más que el sol. Landelino Lavilla Alsina fue uno de ellos.

Personalidad tecnocrática en sus primeros años, tras pasar por el cursus honorum de dos oposiciones de altos cuerpos del Estado, letrado-censor contable del Tribunal de Cuentas y letrado del Consejo de Estado (1958 y 1959, respectivamente), fue secretario general de Banesto y ocupó una década después altas responsabilidades como subsecretario (1974-1976) en el Ministerio de Industria.

Sin embargo, su afiliación a los Propagandistas y más tarde su incorporación al grupo democristiano Tácito en la pretransición que incluía a figuras como Marcelino Oreja, Íñigo Cavero y Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, le llevaron a participar con Adolfo Suárez en el gobierno de los llamados penenes (PNN), donde desde el Ministerio de Justicia pilotó la elaboración de la Constitución del 78, jugando un papel discreto, asesorando al presidente Suárez, permitiendo que la Constitución surgiese de una ponencia constitucional y no, a diferencia de lo que ocurrió con la Constitución de 1931, de un proyecto gubernamental.

Landelino cultivó desde entonces su imagen de jurista de finos quilates y de político de alto vuelo alejado, sin embargo, del rictus populista de Adolfo Súarez. Más aun, cuando después de la debacle de UCD en 1982 se hizo cargo de los restos de su naufragio, siempre se señaló que Landelino Lavilla no era un buen cartel electoral, aunque encarnase como pocos la teoría del centro político. La derecha española tuvo la suerte, como luego se ha señalado, de ser en la época de la Transición centrista, lo que no significa huérfana de ideología, pero sí alejada de los ismos con que hoy se le adjetivan.

De los muchos datos de su biografía, quizás uno de los más relevantes sea su papel como presidente del Congreso en el periodo 1979-1982. Dos rasgos de dicho periodo me gustaría resaltar. El primero, su actuación valiente y destacada en el episodio golpista del 23F, que vivió en primera persona como presidente de la Cámara y donde mantuvo la compostura y la dignidad del Estado democrático frente a los conmilitones de la milicia sublevada. El segundo tiene que ver más en su faceta de jurista, con mando en la presidencia del Congreso. Corría la primavera de 1982, cuando el Amejoramiento del Fuero (luego ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra), entró en las Cortes. No todos los que hoy lo defienden a golpe de clarín, veían su viabilidad constitucional, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución del 78.

Más aun, la relevante personalidad jurídica del ponente constitucional Jordi Solé Tura, no lo contemplaba con buenos ojos constitucionales. En tal sentido, debe recordarse cierta anécdota que circulaba en alguna universidad madrileña, que tildaba al Amejoramiento de una suerte de “Convenio Internacional”, en virtud de su tramitación. He aquí donde Landelino Lavilla impuso su autoridad parlamentaria y el texto del Amejoramiento, primero en el Congreso y luego ya en el Senado, se tramitó por el procedimiento de lectura única sin posibilidad de enmienda alguna, dando así carta de naturaleza al pacto-ley o ley paccionada del Amejoramiento del Fuero.

Se rinde así hoy nuestro recuerdo emocionado a un prócer de la Transición, que posibilitó con su inestimable concurso, la reconciliación entre hermanos y que hoy España sea una democracia. Descanse en paz.