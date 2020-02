    Opinión

18/02/2020 a las 06:00

Los estudios humanísticos han ido perdiendo peso específico, progresivamente, en la sociedad desde hace varias décadas. De ahí que no resulte extraño escuchar a veces que ni la historia, ni la literatura, ni la filosofía o el arte aportan conocimientos prácticos, pues son saberes desconectados de la realidad. Esos estudios humanísticos pueden destilar cultura, rezumar sensibilidad, pero apenas son útiles para la vida diaria. Según esta interpretación lo que cuenta actualmente es el auge de las nuevas tecnologías y su aplicación, en especial el desarrollo de la biotecnología, robótica o inteligencia artificial.



Sin embargo, esa tesis recurrente no siempre es compartida. Así, autores como N. Ordine -en su ensayo sobre La utilidad de lo inútil- muestran cómo la formación humanística resulta imprescindible a título personal, tanto para la formación de ciudadanos libres y comprometidos, como para el desarrollo de una democracia en la que no primen solo valores económicos o bursátiles.



En esa misma dirección se inscribe el escritor de origen judío George Steiner, recientemente fallecido en Cambridge, que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2001, tras ser reconocido como uno de los más eminentes representantes del “espíritu humanista en el mundo”. Profesor en las universidades de Oxford y Harvard, considera que las nuevas tecnologías son innovadoras y aportan innumerables posibilidades, pero al mismo tiempo amenazan el silencio y nos privan de la intimidad necesaria para convivir desconectados. Entretanto, se entrometen en nuestras vidas, reinventan y producen bienes de consumo cada vez más sofisticados, mientras van “matando los sueños de nuestros niños”, y provocan que los jóvenes ya “no tengan tiempo de tener tiempo”.



George Steiner aprendió alemán, francés e inglés en casa, de la mano de su familia. Idiomas a los que después añadiría el italiano. Su padre le enseñó también el griego clásico leyéndole pasajes de la Ilíada de Homero, antes de acostarse. No es de extrañar que por su condición de hombre cosmopolita y políglota, defendiera posteriormente que cada lengua es una ventana abierta al mundo que nos permite ampliar y enriquecer nuestra personalidad. Es evidente que los árboles -insistía- tienen raíces. Las necesitan para su desarrollo biológico, pero las personas anhelan ser libres, y no desean permanecer anclados en un lugar para siempre. “Yo tengo piernas y eso es un progreso enorme” precisaba a veces con ironía.



Tras la anexión de Austria a la Alemania de A. Hitler, la familia Steiner -de origen judío, padre checo y madre austríaca- se refugió en Francia. Tras advertir el inminente peligro del antisemitismo, y poco antes de la invasión de las tropas nazis, decidieron exiliarse a Estados Unidos. Una vez instalados, el joven George Steiner estudió en la universidad de Chicago. Después se doctoró en Oxford, y se decantó por la enseñanza de la literatura y la filosofía.



A lo largo de su procelosa existencia, Steiner ha examinado críticamente la repercusión que las humanidades, la creación artística y el conocimiento científico tienen en la configuración del espíritu del hombre, defendiendo que la verdad y la belleza son dos categorías históricas que, a su juicio, están siendo relegadas y proscritas de nuestra cultura. Han sido abducidas por el embrujo de la mentira que, a pesar de su impostura, se muestra sin embargo con más capacidad de seducción.



G. Steiner, estudioso de la tradición clásica, en especial de la tragedia griega, consideraba que la literatura se caracterizaba no solo por su capacidad estética sino también por su intrínseca dimensión moral. A pesar de lo cual -recalcaba- no está exenta de paradojas y limitaciones. De hecho “Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke en la tarde, puede escuchar a Bach o a Schubert y después ir durante la mañana a su trabajo en Auschwitz”.



Erudito y valorado como uno de los mejores ensayistas europeos, George Steiner cuestionó el papel de los intelectuales y su falta de compromiso con la sociedad de su tiempo, la cual consideraba inexcusable. Por su parte fue crítico destacado en el semanario norteamericano The New Yorker durante veinticinco años, y colaboró como editor en el prestigioso The Economist. Anteriormente, había sido el profesor más joven de la Universidad de Princeton, EE.UU., donde convivió con Albert Einstein y Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.



Aficionado al ajedrez, insistía que las conexiones entre la literatura, la filosofía y la religión son muy profundas. Así lo acredita fehacientemente la historia precedente. De ahí que defendiera que: “La vida del espíritu es una suerte de columna vertebral de nuestra civilización... No puedo pasar ni un solo día sin la música, sin la presencia de la belleza, sin poesía. Me aportan serenidad y me permiten vivir mejor”.



F. Javier Blázquez Ruiz. Catedrático de Filosofía del Derecho de la UPNA.

