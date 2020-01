11/01/2020 a las 06:00

Me parece baladí el hecho de que aún haya que esperar unos días el anuncio de la composición del nuevo Gobierno. Mucho más preocupante me parece el bisoñismo con el que la parte de Podemos ha asumido el anuncio de quiénes serán sus representantes en el nuevo Gabinete presidido por Pedro Sánchez. Bisoñismo y precipitación. Y aún más inquietante es algo que me parece que se perfila en el horizonte: el riesgo de que este Gobierno se convierta, de hecho, en ‘dos’ gobiernos, uno presidido por Sánchez

Selección DN+