Actualizada 12/05/2019 a las 22:35

Obtiene más fracasos aquél que más se esfuerza en no tener ninguno. Quien está siempre temiendo tener un fracaso, es ese su primer fracaso, aunque no se dé cuenta. Nos esforzamos tanto y de tal manera en no tener un fracaso, que ese continuo estrés que supone “no tenerlos”, nos hace -sin darnos cuenta- cometer muchos más... ¡Ese es el gran fracaso de una persona que no acepta que el fracaso es parte de nuestra vida de humanos! Hay que aceptarlo y saber que para tener un éxito, ha

Selección DN+