Artículo de Román Felones: "Para Alfredo, un adiós agradecido"

11/05/2019 a las 06:00

Escribo estas líneas a primera hora de la tarde, apenas un rato después de haber escuchado la noticia de la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba que, como a muchos ciudadanos españoles, tanto me ha apenado. Estoy seguro que en los próximos días vamos a leer y escuchar numerosas loas de su persona y de su obra, todas bien merecidas. Por eso, permítanme que en esta hora me olvide un poco de todo eso, eche mano de mis recuerdos y les traslade mi impresión de la relación con Alfredo, al que co

Etiquetas Alfredo Pérez Rubalcaba

Selección DN+