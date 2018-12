20/12/2018 a las 06:00

Bernardo Montoya ha confesado que mató a Laura Luelmo, aunque habrá que seguir poniendo a la palabra asesino el calificativo de “presunto” so pena de incurrir en alguna inconveniencia legal. Sin embargo, un hombre con el curriculum de Montoya, condenado por asesinato, que reincide después de cumplir su condena y que no ha mostrado absolutamente ningún signo de arrepentimiento sino todo lo contrario, no provoca ninguna medida de tipo legal que permita a quienes comparten vecindad con él

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+