Sánchez-Torra: un diálogo complicado, casi imposible

19/12/2018 a las 06:00

Joaquim Torra no es un político al uso. Hace política, sí, pero es president a pesar suyo. Un político al uso no haría ni diría las cosas que hace y dice Torra. Ciertamente, como buen independentista, utiliza todo lo que toca por la causa. Sin embargo, se expresa mal y muchas veces sus problemas le han venido por hablar demasiado y no expresar con claridad lo que piensa. Si uno escucha en Barcelona o Lleida a un independentista, parece como si la independencia estuviera a la vuelta de

Selección DN+