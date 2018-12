10/12/2018 a las 06:00

He vuelto a Biriatou, donde los chalecos amarillos han colapsado estos día la frontera con su protesta, formando largas filas de camiones, pero debía tratarse de una tregua porque no había rastro de piquetes y en este día luminoso el pueblo parecía más que nunca, aletargado bajo un sol de diciembre, una estampa de otros tiempos con sus caseríos rojos y blancos, su frontón y su iglesia y al ir ascendiendo he visto toda la costa desde Hendaya hasta las Landas, las islas de Bidasoa y la fro

Selección DN+