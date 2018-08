Actualizada 04/08/2018 a las 22:36

Cualquiera que haya pisado una playa en el mediterráneo español sabe que la arena tiene sus propias leyes. Se trata de un territorio virgen, en el que el primero que llega cada mañana escoge su espacio. Igualito que la colonización del Lejano Oeste allá en el siglo XIX. Pero aquí no hay derechos de propiedad. El hueco hay que ganárselo todos los días. Por eso, la primera fila está reservada a los senior, la generación de jubilados madrugadores que hacen de la instalación de la sombrilla y las silla un arte. No trates de ganarles la partida. Es inútil.

Para el resto, queda la playa, y el desplegarse en filas sucesivas. Luego llegan los merodeadores caza huecos. Esos carroñeros que levantan un campamento donde otros no podrían extender ni una toalla. El ecosistema playero los abomina, pero a ellos les da igual.



Realidad y percepción

La política no es una playa. Pero, a veces, se le parece. Se trata también de una competición, pero donde se pelea no por un espacio en la arena sino por el voto de los ciudadanos. Una competición cuyo resultado no está asegurado, hay que ganárselo cada convocatoria. Los madrugadores en política también suelen ser los que encuentran mejor lugar. Son los líderes que han sabido interpretar con tiempo los estados de ánimo y demandas ciudadanas.

Porque la sociedad evoluciona, se mueve y cambia de prioridades a gran velocidad. Y los que aspiran a dirigir las instituciones deben ser capaces de leer estas mutaciones. No es fácil porque a veces la realidad es una cosa, las percepciones sociales son otras y las expectativas van por un tercer camino.

Por ejemplo, el pesimismo sobre el futuro social parece instalado tras la salida de la crisis, lo que provoca una paradoja: llevamos cuatro años en Navarra recuperando empleo tras llegar en 2013 al fondo de la crisis, y la mayoría de la sociedad sigue pensando que no le llegan las mejoras. Otra paradoja distinta: hace tres años que gobierna el Ejecutivo cuatripartito de izquierdas y todavía centra buena parte de sus energías en criticar la gestión de los anteriores gobiernos en vez de centrarse en la suya. Y cuando lo hace, demuestra nulo nivel de autocrítica, que es una cualidad exigible a todos los partidos, pero mucho más a los que llegan presumiendo del cambio.



El viento de cola

Por lo demás, en este tórrido inicio de agosto, la política navarra sestea mientras se recoloca ante el próximo inicio de un año pre-electoral. La presidenta Uxue Barkos disfruta de un poderoso viento de cola con el que esconder sus excesos (nacionalistas) y sus fracasos (con la gestión en Educación e Interior como los casos más clamorosos).

Es el viento de la bonanza económica. Su Gobierno ha dispuesto de más dinero por tres razones. La primera es común a toda España, la recuperación de la economía heredada del PP que, por sí sola, incrementa la recaudación (más personas con trabajo, pagan más IRPF y se consume más). Las otras dos son obra del actual Gobierno foral: una actualización exitosa del Convenio Económico con el Estado, que ha supuesto más recursos; y, por último, una continua subida de impuestos a lo largo de la Legislatura que deja, entre otros, a dos colectivos muy perjudicados, muchísimas familias con hijos y las empresas familiares.

Así que Barkos ha contado, por primera vez en una década, con recursos económicos para regar su acción política con un mayor gasto. Y eso le permite dar buenas noticias a muchos colectivos. Otra cosa es el análisis pendiente de cómo ha usado este dinero el Ejecutivo.



Dos ejes que se cuartean

Mientras vende cifras, la presidenta, de puertas adentro, trabaja para mantener unidas las costuras del cuatripartito parlamentario. Un conglomerado que renquea entre la batalla campal interna de Podemos y las discrepancias en temas fundamentales. Una mayoría que se cuartea hoy por dos ejes. El de la política de infraestructuras, como el TAV y el Canal de Navarra (que separa a Geroa Bai de todos sus socios de izquierda) y el debate identitario (donde sólo I-E, y sólo a veces, pone freno a la estrategia de imponer el nacionalista vasco en una comunidad que no lo es)

Ahora, todo gira ya alrededor de las elecciones para renovar el Parlamento foral en mayo de 2019. Barkos (qué curioso) pasa a ser la continuidad y otros ahora serán el cambio del cambio. Y no hay que perder de vista que, igual que en la playa, se puedan colar a última hora jugadores nuevos que rompan la reglas del juego. De esos que se hacen un hueco a medida y a codazos. Queda un curso político por delante.

