Actualizada 14/01/2021 a las 09:35

Presentamos un hogar con mucho encanto para entrar a vivir en el corazón de Pamplona. Una vida a pie, urbanita y bohemia. Una ocasión de dar el salto que siempre quisiste dar.

Esta vivienda, totalmente reformada hace dos años, se ubica en la calle San Antón, a escasos metros del parque de la Taconera, de las murallas y sus vistas, y en pleno casco histórico, aunque apartada del meollo y trajín de los bares y restaurantes.

Es un edificio con posibilidad de instalar ascensor en el futuro. Tiene doble fachada, a San Antón y a la calle Nueva, con dos balcones a cada lado. Es una casa que respira y donde los espacios de convivencia, grandes, abiertos, son el centro de la vida familiar. 128 m2 útiles de techos altos y suelos de madera que distribuye un generoso salón-biblioteca con chimenea decorativa con sus dos balcones hacia la calle San Antón, y, hacia la calle Nueva, una espectacular cocina abierta a un espléndido office con diferentes espacios para no solo comer y cocinar, sino estudiar, jugar, y reír. La cocina, también con sus dos balcones, cuenta además con una amplia despensa vital.

Dispone entre ambos espacios singulares, de 3 habitaciones y 2 baños completos. Solicite más información o realice una visita. ¡No le dejará indiferente!