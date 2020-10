Actualizada 28/10/2020 a las 10:17

Para seguir profundizando en el tema de antigüedades en la decoración, hemos entrevistado a Javier Cía, actual gerente de ANTIGÜEDADES MIQUELÉIZ, un establecimiento referente en el mundo de las antigüedades en Pamplona y Navarra.

Cuéntanos un poco el recorrido de este negocio familiar.

La tienda la fundó mi abuela en 1944 y atendía principalmente a clientes de fuera de Navarra (Madrid, Barcelona, anticuarios extranjeros). Se movía mucho visitando casas particulares que querían vender muebles sin saber muy bien si eran de valor o no, simplemente querían deshacerse de ellos para dar paso a otros más modernos. Años después mi madre continuó con el negocio y finalmente me encargué yo, hace ya unos 20 años.

¿Qué diferencia ves entre el cliente de antes y el de ahora?

El mercado se ha reducido mucho, la sociedad ha cambiado, los clientes potenciales tienen más criterio, más información, todo se encuentra en internet. Ahora nos encontramos con gente que busca artículos concretos, ya sean libros antiguos o muebles. Por otra parte el coleccionismo, que antes era una parte importante del negocio de las antigüedades ha bajado mucho.

¿Cuál es la diferencia entre antigüedad y mueble VINTAGE?

Para que una pieza se considere una antigüedad, debe tener más de cien años y el término VINTAGE se refiere al diseño de comienzos del siglo XX, es un estilo que encaja mejor con las tendencias decorativas actuales. A pesar de ello se vende poco mueble y más bien pequeño.

¿Cuáles son ahora los criterios para buscar una pieza determinada?

Antes se compraba más producto, mucha gente vendía para hacer sitio a otros artículos más modernos, ahora es todo más práctico, como anticuario, compras lo que crees que vas a poder vender o lo que algún cliente concreto busca. Por otra parte, antes la gente tendía a decorar sus casas de manera integral. Te casabas y ponías en tu casa nueva hasta el último detalle. Ahora eso ha cambiado, los espacios en las viviendas son mucho más pequeños así que hay que pensar muy bien qué piezas poner y si éstas encajarán con el resto de mobiliario y decoración elegido. Se hace poco a poco y con más intención, esperando hasta dar con la pieza justa para ese rincón en concreto.

¿Recomiendas el consejo de un experto como tú?

Si, sin duda. Un experto en antigüedades te ayudará a encontrarlo y un interiorista, a encajar esa pieza en el conjunto. Por ejemplo, en la decoración actual se emplean menos piezas importantes pero éstas tienen un mayor protagonismo ya que quedan expuestas en ambientes muy diáfanos y despejados, realzando así su presencia. Se emplean maderas más claras, menos nobles pero se da más importancia al diseño. Las caobas, nogales y cerezos que eran la base de los muebles antiguos, están dando paso al chopo, el haya, el fresno…maderas que no son de tanta calidad pero que comenzaron a usarse a principios del siglo XX en los muebles que ahora llamamos VINTAGE.

Dejo a Javier con sus libros antiguos que revisten una enorme pared de la tienda, allí puedes encontrar auténticos tesoros.

Antes de marcharme de su tienda en la céntrica Avenida de Roncesvalles de Pamplona, me quedo refitoleando un poco y descubro una original tabla de planchar antigua, con base chapeada en madera y soporte de forja negro de la que me he enamorado…¡Creo que quedaría preciosa en la entrada de mi casa!

¿Qué es una antigüedad?

El origen de la catalogación de un mueble como antigüedad (requisito: tener más de 100 años), está en las aduanas de EEUU, donde para declarar los objetos que entraban en el país era imprescindible presentar un documento donde se mostraba el tiempo transcurrido desde su creación, a efectos de pago de impuestos aduaneros.