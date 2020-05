Subastas inmobiliarias, una opción más barata para comprar un piso

Actualizada 19/05/2020 a las 14:47

Buscamos una vivienda que se adapte a lo que necesitamos y que sea económica. En un momento en el que el precio de la vivienda es alto, las subastas inmobiliarias son una manera de encontrar casa y pagar por ella un precio por debajo del mercado.

Desde este blog queremos aconsejaros no hacerlo por vuestra cuenta, sino recurrir a vuestro agente inmobiliario de confianza.

¿Qué es una subasta judicial?

Es la consecuencia de procedimientos en los que el demandante solicita a un juzgado el recobro de una deuda mediante la subasta de unos bienes que han sido hipotecados o embargados a la sociedad o particular que ha contraído dicha deuda. Es el propio juzgado el que acuerda la celebración de la subasta y tramita su publicación en el BOE.

Se puede subastar cualquier inmueble hipotecado o embargado y vinculado a una deuda que se reclama judicialmente, bien sea un piso, un terreno, un local comercial, una oficina, un chalé o una plaza de garaje.

Requisitos para participar

El proceso es tan sencillo como entrar y registrarte en el portal público de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. https://subastas.boe.es/. Desde 2015 hasta hoy todas las pujas se realizan online. Y es en esta página señalada donde se pueden consultar los inmuebles y pujar por ellos.

¿Quién puede participar?

Cualquier persona física o jurídica que lo desee. Con sólo darnos de alta ya tendremos acceso para visualizar todas las subastas que hay en todos los procedimientos de España. Cuando se publican, se establece un periodo de 20 días durante el cual podremos pujar, así como ver si se han realizado otras pujas por una finca determinada y la cuantía de la más alta.

Para pujar, es necesario abonar el 5% del importe del precio de salida. Si al finalizar la subasta eres el mejor postor, se te comunica y tienes un plazo determinado para pagar en el juzgado la cantidad restante.

Beneficios de las subastas hipotecarias

La principal ventaja de comprar un piso en una subasta judicial es el precio al que suelen salir los bienes y también que el de adjudicación suele ser inferior al de mercado por muy diversas razones.

Los inconvenientes de las subastas

El principal inconveniente es la falta de información sobre el inmueble que vamos a comprar, no podemos ver su interior, solo la información registral, tampoco sabremos si alguien está ocupando el inmueble, si tiene deudas con la comunidad de vecinos, ni si el precio se ajusta al mercado a menos que investiguemos por nuestra cuenta.

Los adjudicatarios deben satisfacer el pago del valor restante del piso en el margen de tiempo que fije el juzgado y, en el caso de que necesitemos financiación bancaria, ese trámite no es inmediato ni podemos adelantar esa gestión porque no se suelen conceder préstamos sobre un bien sometido a puja pública.

Buenas prácticas y garantías

Es aconsejable realizar una serie de comprobaciones adicionales a la información que viene en el portal de subastas, como pedir una nueva nota simple al Registro, para comprobar que no existen cargas previas adicionales.

También resulta útil hablar con los vecinos para recopilar información sobre el posible estado del inmueble y saber así si hay alguien viviendo allí.

Conviene comparar el precio del inmueble con el del mercado para establecer nuestra puja máxima y comprobar si tiene algún problema de consolidación urbanística, sobre todo si está fuera de un casco urbano.

Proceso minoritario y profesional

Como utilizar esta vía para hacerse con una vivienda no es un proceso sencillo para un particular que no esté debidamente asesorado, este mercado lleno de pero está dominado actualmente por sociedades de inversión que visitan de forma regular el BOE y detectan oportunidades.

Otras plataformas más ágiles

Se puede acceder a las subastas desde otras plataformas como la que tiene en marcha el Consejo General de Procuradores de España (CGPE).

Desde su creación en mayo de 2016, han realizado y finalizado un total de 1.710 subastas, lo que se ha saldado con cerca de 900 bienes subastados. Tiene cerca de 2 millones de visitas al portal y 2.500 usuarios registrados.

Ética y profesionalidad

Dada la complejidad de este mercado, si quieres acercarte a él deberías hacerlo de la mano de un profesional inmobiliario que llevará tu trámite a buen puerto, dada su experiencia y su capacidad de conseguir información fiable y de calidad.