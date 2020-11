Cien mil bares y restaurantes echarán el cierre este año ahogados por la crisis

Actualizada 08/11/2020 a las 06:00

Los bares y restaurantes de España agonizan. La situación ya era complicada en verano, después de tres meses cerrados y la falta de turistas internacionales, básicos para muchos locales de ciertas zonas del país. Pero con las nuevas restricciones de cierre de la hostelería aplicados por varias comunidades autónomas para hacer frente a la segunda ola de la pandemia, muchos de estos negocios se verán obligados a echar el cierre definitivo.

Concretamente, unos 100.000 establecimientos, un tercio del total, que no soportarán las pérdidas de este año. Son las previsiones de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), que en julio calculaba que deberían cerrar entre 65.000 y 85.000 bares y restaurantes, pero que con las nuevas limitaciones han tenido que actualizar sus ya malas expectativas. Su presidente, José Luis Yzuel, explica a este periódico que están en juego unos 700.000 empleos. "En agosto ya habían desaparecido 300.000 puestos de trabajo en el sector, y unas 400.000 personas seguían en ERTE, de las que la mayoría no volverá a trabajar en su empresa porque desaparecerá", lamenta. En toda la cadena de valor, se calcula que se destruya hasta un millón de empleos.

Esto nos sitúa a niveles de empleo de hace 20 años, ya que desde el año 2000 el sector ha pasado de dar trabajo a apenas 900.000 personas a más de 1,8 millones. Actualmente, más de la mitad del empleo destruido en este último año corresponde a la hostelería: de los 430.000 afiliados que se han perdido en los últimos doce meses, más de 265.000 son consecuencia directa de la parálisis de la actividad que están viviendo negocios como bares, restaurantes o locales de copas. Hasta el punto de aunque el empleo está cayendo un 2,2% en tasa anual, el desplome en este sector llega al 20%.

Pero no solo eso. Además, muchos de los más de 1,1 millones de afiliados en este sector ni siquiera están trabajando, sino que se encuentran afectados por un ERTE. En la actualidad de los 600.000 trabajadores que aún están en un ERTE, más de 211.000 son de la hostelería, lo que significa que más de uno de cada tres afectados en la actualidad por un ERTE son trabajadores de este sector.

Y esta debacle se traslada también a los trabajadores por cuenta propia. En los dos últimos meses se han perdido más de 8.000 autónomos en este sector clave de la economía española, lo que supone que cada día se han dado de baja en el RETA una media de 140 afiliados. Solo en octubre la hostelería perdió 4.973 autónomos, lo que representa una caída del 1,5%, situándose así como el sector más dañado.

SOLO EL 3% DE LOS CONTAGIOS

Yzuel considera que lo más grave es que se está cerrando la hostelería cuando las cifras de contagio no pasan del 3,2%, según datos del propio Ministerio de Sanidad, y las bajas por contagios de su personal no pasan del 5,2%, frente al 30% del sector sanitario. Por eso, cree que en ocasiones se usa el cierre de la hostelería como "cortina de humo": "Se van dando palos de ciego porque no saben cómo parar la pandemia", señala.

Por ello, los empresarios del sector exigen ayudas directas para sobrevivir, como en otros países. Según sus cálculos, se necesitarían 8.500 millones de euros para que la restauración pudiera salir adelante y reducir el impacto sobre las arcas públicas derivadas del cierre de negocios, como la reducción de recaudación de IVA, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social. La crisis del turismo tiene mucho que ver: para 12 millones de turistas internacionales que nos visitan al año su principal motivación en el viaje es la gastronomía. "Este es un modelo que no se replica en ningún otro lugar de Europa", asegura.

La plataforma 'Juntos con la Hostelería' integrada por FIAB, Hostelería de España y AECOC, exigen las mismas ayudas directas al sector hostelero que en Alemania y Francia. En concreto, Alemania ya ha aprobado 10.000 millones y reducciones de IVA. Francia va a conceder hasta 10.000 euros por establecimiento y ha prorrogado los ERTE hasta el año 2022.

