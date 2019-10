Planas cree que hay "margen para la negociación" con EE UU para evitar aranceles

Actualizada 08/10/2019 a las 09:48

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha asegurado este martes que aún existe "margen para la negociación" para evitar la entrada en vigor de los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos para los productos agroalimentarios y ha defendido la necesidad de no tener una "mentalidad defensiva" si finalmente siguen adelante, porque "España somos la octava potencia agroalimentaria y vendemos diferentes productos a prácticamente todo el mundo".



En una entrevista en Canal Sur Radio, Planas ha recordado que el próximo lunes día 14 se reúne en Ginebra el llamado Organismo de Solución de Diferencias donde la Comisión Europea va a plantear que no se apliquen las sanciones porque si la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha autorizado a Estados Unidos 7.500 millones en sanciones por lo que consideran ayudas "indebidas" a Airbus, "en Boeing tendremos posibilidades similares porque Estados Unidos ha recurrido a prácticas totalmente similares a las que hemos hecho en la UE".



"Se debe llegar a un acuerdo para evitar un daño que se traslade a quien no tiene ninguna culpa, agricultores, ganaderos, industria agroalimentaria y consumidores", ha defendido el ministro, que se ha mostrado convencido de que "siempre hay margen para la negociación y el acuerdo hasta el último minuto" y ha dejado claro que "si no lo hay y las sanciones anunciadas por Estados Unidos se imponen de manera total y parcial entraremos en una fase dos y habrá que plantear remedios".

Planas ha asegurado que el Gobierno considera "inaceptable este borrador de lista de sanciones de la administración norteamericana hacia los cuatro países del consorcio Airbus, Francia, Alemania, España y Reino Unido, y que el sector agroalimentario se vea salpicado por una guerra comercial en la fabricación de aviones" y ha expresado su satisfacción por haber logrado que todas las comunidades autónomas, "cada una con el color político de su gobierno, estemos unidas en la defensa del sector agroalimentario".



El ministro se desplazará este miércoles a Bruselas para trasladar a los comisarios Cecilia Malmström y Paul Hogan una "postura firme en defensa de nuestros agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria" y la posibilidad de adoptar medidas como activar el almacenamiento privado de aceite de oliva, medidas de promoción comercial suplementarias para compensar el mercado norteamericano y posibles medidas de compensación a agricultores y ganaderos para evitar que estos aranceles "junto al Brexit se conviertan en una situación de extrema gravedad para el sector agroalimentario".



"DEFENDER NUESTROS INTERESES ES LEGÍTIMO"



En cualquier caso, Planas ha insistido en la idea de "no poner la venda antes de la herida" y mantener una "defensa firme de los intereses del sector todos unidos y si a partir de ahí las cosas no salen bien buscar los remedios adecuados". El titular de Agricultura ha asegurado que percibe "buena sintonía" en los contactos telefónicos que ha mantenido desde el fin de semana con los socios europeos y ha confiado en poder "cerrar una posición común" ya que, por ejemplo, su homólogo francés "tiene puntos de vista exactamente idénticos a España".



Planas ha admitido que existe "cierto temor a que esta guerra comercial pueda ir a más, pero defender nuestros intereses es legítimo y es lo que tenemos que hacer y a partir de ahí lo que haga Estados Unidos será su responsabilidad". A su juicio, "las guerras comerciales suponen una absoluta irresponsabilidad porque nos llevan a situaciones donde todo el mundo pierde, especialmente gente que no tiene nada que ver con el conflicto".



Finalmente, el ministro en funciones ha señalado que no se debe actuar con una "mentalidad defensiva" ante la amenaza de nuevos aranceles, sino que hay que ser firmes en la defensa de nuestros intereses porque "España es un gran país, somos la octava potencia agroalimentaria y vendemos diferentes productos a prácticamente todo el mundo".

