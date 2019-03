El 40% de los trabajadores realiza horas extra sin recibir ningún tipo de compensación

Actualizada 26/03/2019 a las 09:37

El 40,1% de los trabajadores realiza horas extras sin recibir ninguna compensación por las mismas, según se desprende de un estudio realizado por Adecco e Infoempleo.



Además, 48,3% asegura que su compañía le paga menos horas de las que trabaja, mientras que casi un 52% de los encuestados afirma que su empresa le paga más del 90% de las horas extra realizadas.



Tan solo el 31,2% de los encuestados señala que su compañía informa a la Seguridad Social por las horas extra y paga la parte correspondiente por ellas.



En general, el 51,1% de los encuestados ha asegurado que trabaja horas de más, por debajo del 61% de los que afirmaron realizarlas un año antes.



El 39,3% de los que realizan horas extra ha afirmado que realiza menos de 50 horas extra al año, mientras que casi un 30% ha apuntado que realiza entre 50 y 100 horas extra.



Por otro lado, el estudio apunta que el 45,7% de los trabajadores no se sienten motivados en su trabajo, principalmente porque creen que no se les valora lo suficiente en su trabajo o a ellos como profesionales.



El 57,2% de los trabajadores ha resaltado que en estos momentos está buscando otro trabajo. Entre los principales motivos para cambiar de trabajo, destacan que no están contentos con el que tienen ahora, la finalización de su contrato de trabajo actual o el hecho de querer dar un giro a su carrera profesional.

