Pedro Sánchez no cree que Bankia deba seguir siendo pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso la decisión del Gobierno de no vender "en estos momentos" la participación del Estado en Bankia, con el fin de recuperar la totalidad del rescate, si bien ha cerrado la puerta a conservarla como entidad pública, pues no ve necesaria una banca comercial pública.

"No puede haber una banca comercial, no tiene ningún sentido que el Estado tenga depósitos", ha zanjado Sánchez, ante la pregunta que le ha formulado en la sesión de control el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre sus planes de cara a esta entidad rescatada.

El líder de la formación 'morada' ha apostado por "impulsar" una banca de inversiones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Nosotros no estamos cerrados a que haya una banca pública. El debate que siempre ha habido en el PSOE y en la izquierda es si el Estado debe tener una banca comercial o una banca de inversiones. Nosotros creemos que tiene que haber una banca de inversiones", ha dicho.

El presidente del Gobierno no se ha pronunciado sobre cuándo impulsará la venta de esta entidad, pero la ha descartado ahora pues el "objetivo principal" del Gobierno "es recuperar los más de 22.000 millones" que invirtió el Estado "para rescatar a la entidad".

SU VALOR EN BOLSA "NO PERMITE" RECUPERAR LAS AYUDAS

"Hablemos claro, ahora mismo la cotización no permite ese objetivo. Por tanto, en estos momentos no se plantea por parte del Gobierno vender la participación de Bankia", ha explicado, subrayando que "esto no puede sorprender a nadie", ya que, ha apostillado, "es lo que siempre ha defendido" tanto el Gobierno como el PSOE.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha destacado que "la presencia de lo público en el funcionamiento del sector financiero ha sido siempre uno de los debates de la izquierda" y, además de la banca de inversión, ha apostado por "potenciar la regulación". Algo que, ha subrayado, su Gobierno "está haciendo y mucho".

En este sentido, ha apuntado a las dos autoridades anunciadas por su ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, entre las que figura la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, que ejercerá las labores de supervisión macroprudencial "para no repetir los errores que se produjeron en el pasado".

La segunda es la autoridad de supervisión del cliente financiero, que se pretende crear también antes de que acabe el año, con el fin de atender de forma más rápida las reclamaciones de los ciudadanos.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno también está trabajando para "acelerar" la trasposición de directivas que afectan al sector financiero, entre ellas la ley hipotecaria, que espera poder aprobar "cuanto antes", y ha valorado positivamente sus avances durante su tramitación parlamentaria.

IGLESIAS CREE QUE UNA BANCA PÚBLICA "ES LO SENSATO"

Por su parte, Pablo Iglesias se ha preguntado que, una vez nacionalizada Bankia para sanearla, y habiéndose gastado en ello "muchísimo dinero", "qué sentido tiene permitir que se privatice", citando al escritor Eduardo Galeano cuando decía que "las bancarrotas se socializan y las ganancias se privatizan".

"Eso es esperable en un Gobierno de esta gente", ha apostillado, aludiendo a las bancadas del PP y de Ciudadanos, y defendiendo que "en un Gobierno progresista lo sensato sería tener una banca pública". "¿Es una excentricidad? Alemania, Italia, Suiza o Países Bajos la tienen", ha señalado.

En este sentido, ha defendido su utilidad para garantizar el crédito a la clase trabajadora y a las pymes, para "competir" en "un mercado crecientemente concentrado" --por ejemplo, para evitar que el impuesto sobre las hipotecas pueda repercutirse al consumidor--.

EL PSOE DEFENDIÓ LA CREACIÓN DE UN SECTOR DE BANCA PÚBLICA

Asimismo, ha señalado que la banca pública "es mucho más solvente", teniendo en cuenta que en el último 'test de estrés' de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), los mejores resultados correspondieron a dos entidades públicas.

Asimismo, el líder de Unidos Podemos ha recordado que el propio responsable de Economía en el PSOE de Pedro Sánchez, Manuel Escudero, introdujo una resolución en el Congreso en el que el hoy presidente se impuso a Susana Díaz donde consideraba necesario "revertir" la "fuerte concentración bancaria" a través de "la creación de un sector de banca pública".

"Tenía más razón que un santo", ha alabado Iglesias, que ha pedido al presidente del Gobierno no volver "a esa época en la que el PSOE dice una cosa en la oposición y hace otra en el Gobierno".

