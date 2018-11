El IPC sube un 0,9% en octubre en Navarra y llega al 2,5% en tasa interanual

Actualizada 14/11/2018 a las 10:16

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido en octubre Navarra un 0,9 por ciento, con lo que la tasa interanual llega al 2,5 por ciento, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.



Este aumento de la inflación en tasa anual es una décima superior a la registrada en el mes de septiembre, y dos décimas más que la media nacional de octubre (2,3%). En lo que va de año el IPC ha crecido en Navarra el 1,7%.



De hecho los datos del Instituto reflejan que Navarra es la segunda comunidad en la que mas se ha incrementado el IPC en octubre, por detrás de Castilla La Mancha (2,6%) y al mismo nivel que Castilla y León (2,5%), aunque en estas dos comunidades los precios han bajado una décima con respeto a la tasa interanual de septiembre.



Por sectores, han sido vivienda (5,9%) y transporte (5,8%) los que más inflación interanual han experimentado, mientras que el único descenso de precios ha correspondido a ocio y cultura (-0,5%).



En Medicina y hoteles, cafés y restaurantes el IPC ha sido del 2,2%, en alimentos y bebidas no alcohólica del 1,7%, y en bebidas alcohólicas y tabaco del 1,5%.



Además los precios han subido en Navarra el 1,4% en comunicaciones, el 1,2% en enseñanza, el 1,1% en vestido y calzado, el 0,3% en menaje y el 0,7% en otros.



En lo que va de año la mayor subida de precios ha correspondido al transporte, con un 4,7%, y el mayor descenso a vestido y calzado, con un -4,2%, mientas que en términos mensuales de septiembre a octubre el mayor incremento se ha dado en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%) y la mayor bajada en ocio y cultura (-1,2%).



En el conjunto de España el IPC ha registrado un crecimiento interanual del 2,3 % en octubre, avance similar al contabilizado el mes anterior, en esta ocasión mantenido por el encarecimiento del transporte y, en menor medida, por el ocio y la cultura.



Con este dato, que ratifica el adelantado el pasado 30 de octubre, la inflación suma 26 meses consecutivos en positivo, los seis últimos creciendo por encima del 2%.



En cuanto a la evolución mensual, el IPC registró un avance del 0,9 %, siete décimas más que un mes antes, impulsado por el coste de la ropa y calzado, de los alimentos y bebidas no alcohólicas y del transporte.

Selección DN+